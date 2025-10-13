После двух телефонных разговоров между президентами было принято решение о личной встрече.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне в пятницу. Об этом сообщил журналист издания Financial Times Кристофер Миллер в социальной сети Х.

По его словам, об этом ему рассказали три человека, знакомых с планами.

"Это произошло после двух телефонных разговоров между президентами в минувшие выходные, во время которых они обсуждали продажу ракет Tomahawk и пути прекращения войны с Россией, а также после того, как украинская делегация начала неделю переговоров с американскими коллегами в Вашингтоне", - написал Миллер.

Переговоры Трампа и Зеленского

Как сообщал ранее УНИАН, в субботу, 11 октября, Зеленский сделал заявление после разговора с Трампом. По его словам, он поздравил президента США с соглашением для Ближнего Востока. Кроме того, украинский лидер рассказал, что его телефонный разговор с Трампом касался и Украины, в частности Зеленский проинформировал главу Белого дома о российских ударах по нашей энергетике. "Обсудили возможности усилить нашу ПВО и договоренности, которые мы готовим по этому поводу. Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас", - сказал он.

В то же время Axios со ссылкой на источники писало, что лидеры обсуждали и поставки Tomahawk в Украину. Однако источники не сообщили, было ли принято окончательное решение.

Уже на следующий день, 12 октября, Зеленский снова поговорил с Трампом. По его словам, речь шла о "защите жизни в нашей стране, усилении - и по ПВО, и по нашей устойчивости, и по нашей дальнобойности". Также говорили об энергетике. "Президент Трамп хорошо информирован обо всем, что происходит", - подчеркнул президент Украины.

В интервью Fox News, которое вышло вечером 12 октября, Зеленский рассказал, одобрил ли Трамп передачу ракет Tomahawk Украине. "Я жду решения президента Трампа. Да, конечно, мы рассчитываем на такие решения, но посмотрим", - сказал президент Украины. Также он прокомментировал свой телефонный разговор с Трампом. По его словам, президент США признал, что в Украине ситуация сложнее, чем на Ближнем Востоке.

