У Путина психологическая травма: эксперт рассказал, почему диктатор боится Tomahawk

Едва ли США предоставят Украине большое количество ракет Tomahawk, чтобы их удары по России стали эффективными. Об этом в эфире телеканала Киев24 сказал директор Агентства реформирования сектора безопасности, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

Он отметил, что использование Tomahawk в нашей войне ничего кардинально не изменит, ведь это оружие должно применяться комплексно.

"Это оружие, которое используется в комплексе - оно имеет морское и авиационное базирование", - сказал Ягун.

По его словам, Украина может себе позволить только наземное базирование, но там пусковых установок и ракет будет крайне мало.

"Эффект Tomahawk в их количестве. Угрозой будет запуск 100-200 таких ракет одновременно. А если нам дадут их 10-30 штук и мы будем по одной в день пускать, то это ни о чем", - подчеркнул Ягун.

Эксперт добавил, что Украина имеет собственные дальнобойные ракеты, в частности, "Фламинго", усиленный "Нептун", которые он назвал не хуже американских. И при этом Украина не зависит от разного рода разрешений по их применению.

Ягун убеждает, что Россия реально боится американских ракет Tomahawk. Он отмечает, что российский диктатор Владимир Путин никогда раньше не говорил о каком-то конкретном оружии, которое предоставляют Украине, а здесь он реагирует.

"Для него это психологическая травма со времен Советского Союза",- сказал эксперт.

По его словам, этими ракетами можно нанести достаточно серьезные удары по России при наличии ряда факторов, в частности, точности координат целей.

Передача Украине ракет Tomahawk - что известно

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что может одобрить передачу Tomahawk, если Россия продолжит войну. При этом он добавил, что, возможно, сначала обсудит этот вопрос с Владимиром Путиным, поскольку такие действия станут "шагом вперед" в войне.

При этом Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут продавать ракеты Украине напрямую, а предоставят их НАТО, которое затем может предложить их украинцам.

Российский диктатор Владимир Путин отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского об ударах по Кремлю Tomahawk и анонсировал появление нового вооружения.

Он отметил, что угрозы президента Украины Владимира Зеленского ударить по Кремлю Tomahawk не только шантаж, но и "понты".

Путин добавил, что в ответ на это заявление Россия усилит системы ПВО.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков отметил, что запуск Tomahawk требует участия специалистов США, "поэтому поставка этих ракет Киеву действительно может плохо закончиться".

