Конгрессмен призвал Эстонию и других членов НАТО быть бдительными по отношению к России

Конгрессмен-республиканец Дон Бэкон отреагировал на сообщения о появлении российских войск вблизи границы с Эстонией. Он считает, что российский диктатор Владимир Путин представляет угрозу. Такое мнение Бэкон высказал в комментарии для Kyiv Post.

"Путин - загнанная в угол крыса, и он в отчаянии", - сказал политик.

В частности, конгрессмен призвал Эстонию и других членов НАТО быть бдительными по отношению к России. Он уверен, что Альянс должен действовать уже сейчас.

Видео дня

"Эстония имеет все основания для бдительности и принятия мер предосторожности, и НАТО должно действовать в ее поддержку", - заявил Бэкон.

Российские войска вблизи границы с Эстонией - что известно

Напомним, что 10 октября Эстония временно закрыла для своих граждан доступ к дороге, которая проходит через Саатсеский сапог в России. Незадолго до этого прямо посреди дороги заметили группу российских солдат.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро 11 октября заявил, что российские военные уже покинули этот участок дороги. Он отметил, что ситуация спокойная, но дорога останется закрытой как минимум до 14 октября.

В Институте изучения войны (ISW) считают, что действия России вблизи границы с Эстонией указывают на то, что Москва начала новый этап подготовки к потенциальному конфликту с НАТО, известный как "Фаза ноль". Вероятно, РФ формирует информационно-психологический плацдарм перед возможной будущей войной.

Вас также могут заинтересовать новости: