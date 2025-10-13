В будущем ожидается укрепление доллара к евро.

На валютном рынке Украины сейчас царит стабильность. Курс гривни к доллару и евро периодически меняется, но коридоры колебаний небольшие.

Опрошенные УНИАН эксперты рассказали, что происходит с валютой сейчас и покупать или продавать доллары и евро.

Экономический эксперт Даниил Монин считает, что сейчас лучше вкладываться в доллар, пока НБУ удерживает курс доллара к гривне ниже уровня в 42 гривни за единицу американской валюты, а вот вложения в евро менее перспективны.

"Считаю, что сейчас, наверное, лучше всего вкладываться в доллар США. Потому что НБУ уже десятый месяц удерживает курс ниже отметки 42 грн, который был на начало года. Я бы не советовал сейчас покупать евро. Он сильно укрепился к доллару США в этом году, но фундаментально европейская экономика слабее американской", - сказал Монин.

По его мнению, в будущем мы увидим укрепление доллара к евро. Также эксперт считает, что Нацбанку не удастся долго удерживать текущий курс гривны к доллару.

"Да, финансовая помощь позволяет это делать, но торговый дефицит просто огромный. И поэтому, когда инфляция уменьшится, а она уже в процессе, есть большая вероятность, что НБУ начнет снова девальвировать гривну", - сказал Монин.

Кроме этого, он отметил, что после обвала на рынке криптовалют в ночь с 10 на 11 октября некоторые активы упали в цене, из-за чего они стали более привлекательны для покупки.

"Но это для тех, кто любит более рисковые инвестиции", - предупредил эксперт.

Директор департамента казначейских операций и член правления Unex Bank Анна Золотько прогнозирует, что доллар и евро в октябре останутся в прогнозируемом диапазоне. При этом для инвестиций, по ее словам, возможны альтернативные способы сохранения средств - внутренние ОВГЗ или краткосрочные гривневые депозиты.

"При текущих обстоятельствах резкие курсовые скачки маловероятны. Однако повреждение, например, критической инфраструктуры может вызвать ажиотажный спрос и давление на гривню. Укрепление или ослабление гривни будет зависеть от внешней помощи и геополитической ситуации, поэтому покупать валюту стоит только при реальной текущей потребности. Осенью обычно растет спрос на валюту, однако действия НБУ помогут удержать баланс спроса и предложения", - сказала банкир.

Как рассказала Золотько, среднее официальное значение гривны на прошлой неделе немного росло по сравнению с предыдущей и составило 41,36 грн/долл. против 41,28 грн/долл. Но это значение все же меньше, чем было за последнюю неделю сентября - тогда средний курс был на уровне 41,38 грн/долл. Официальный курс на сегодня, 13 октября, Нацбанк установил на уровне 41,60 грн/долл.

На наличном рынке доллар постепенно дорожал в течение недели, а разница между покупкой и продажей немного выросла. В понедельник и вторник средний курс был одинаков - 41,01/41,51 грн/долл. Начиная с середины недели, курс рос. Таким образом, прошедшая неделя отметилась умеренным, постепенным давлением на гривну.

Национальный банк Украины установил на вторник, 14 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,61 гривни за доллар, таким образом украинская валюта потеряла 1 копейку.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также несколько ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,13 гривни за один евро, то есть гривня ослабла на 2 копейки.

