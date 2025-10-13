Речь идет о комплексах "Штурм-С" на базе гусеничных транспортеров МТ-ЛБ.

Россияне активизировали восстановление законсервированных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Штурм-С" на базе гусеничных транспортеров МТ-ЛБ, которые длительное время хранились на территории завода "Муромтепловоз". Об этом сообщил обозреватель Jompy в своем X, ссылаясь на спутниковые снимки.

По его словам, движение корпусов на территории завода зафиксировано впервые за много лет.

"Завод "Муромтепловоз" также перестраивается, ремонтируется и расширяется, чтобы увеличить свои возможности (вероятно, связано с будущим производством МТ-ЛБ). Ранее этот завод выглядел таким заброшенным", - отметил обозреватель.

Видео дня

В то же время портал Милитарный пишет, что подавляющее большинство техники, размещенной на площадках предприятия, - это шасси самоходных противотанковых ракетных комплексов 9П149 "Штурм-С".

Отмечается, что, вероятно, россияне не планируют восстанавливать эти машины в виде ПТРК, а сосредоточатся на использовании МТ-ЛБ в качестве бронетранспортеров (БТР).

"Ранее эти тягачи часто переделывали в эрзац-БТР - путем демонтажа крышки десантного отделения и установки дополнительных конструкций, увеличивающих внутренний объем. Учитывая дефицит классической бронетехники, эта практика, скорее всего, будет продолжаться и в дальнейшем", - пишет издание.

Оружие России

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, россияне разработали барражирующий боеприпас "Клин". Этот БпЛА способен самостоятельно находить и атаковать цели на расстоянии до 120 км или же работать в качестве "воздушного минного поля" и дежурить в воздухе около 80 минут.

Его взлетная масса составляет 13,5 кг, а скорость полета и атаки - 108-300 километров в час. Длина беспилотника - 1600 мм, размах - 1920 мм, высота полета - до 2000 м, дальность - 120 км (с ретранслятором еще больше). Масса боевой части "Клина" составляет 5 кг.

Вас также могут заинтересовать новости: