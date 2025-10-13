В большинстве областей ожидается лишь +6...+10 градусов.

В вторник, 14 октября, в Украине ожидается холодная осенняя погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Ближайшей ночью ожидается лишь +2...+6 градусов, а завтра днем +6...+10 градусов", - спрогнозировала она.

В центральной части и на востоке будет +8...+12, а на юге Украины +12...+16 градусов.

Видео дня

Что касается осадков, то небольшие дожди пройдут в большинстве областей, только на юге будет преобладать сухая погода. На крайнем севере вероятны умеренные дожди.

Погода в Киеве

В Киеве 14 октября будет облачно и местами пройдет небольшой дождь.

"Холодно! В столице ночью предполагается +2...+4 градуса, днем едва до +8 градусов", - сообщила Наталка Диденко.

Погода в Украине - прогноз на неделю

О том, что текущая неделя в Украине будет холодной, свидетельствуют и данные Погода УНИАН.

По прогнозу, с 14 октября температура в Украине снизится еще сильнее и периодически будут идти дожди. Термометры покажут +8°...+12°, на юге - до +13°. Накануне выходных осадки ненадолго прекратятся, а температура несколько возрастет. Однако уже на выходных температура снова снизится и вернутся дожди. В конце недели осадки уже будут покидать нашу страну и сзунуться в восточном направлении.

