Россияне могут потерять важную субмарину, которую видели вблизи Франции, - капитан 1 ранга

Вблизи побережья Франции неожиданно появилась российская подводная лодка Б-261 "Новороссийск", на борту которой неисправность. Из-за этого РФ может потерять эту субмарину.

Об этом капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко заявил в эфире Украинского радио. Он объяснил, есть ли в действиях РФ нарушение международного морского права, и какие могут быть последствия.

С точки зрения международного морского права, пока прямых нарушений со стороны России не зафиксировано: подводные лодки могут переходить именно это место над водой, хотя иногда делают это и под водой.

"Подводные лодки должны проходить этот пролив в надводном положении. Однако во многих случаях они делают это в подводном положении. Эта подводная лодка "Новороссийск" длительное время находилась в Средиземном море. Месяц назад была информация, что была проблема с топливной системой. Возможности отремонтировать такую поломку в Средиземном море нет", - отметил капитан 1-го ранга.

По словам эксперта, россияне обращались в Алжир - страну, которая эксплуатирует подобные подводные лодки, - но этот вариант не сработал. Лодка ранее базировалась в Черном море и до начала полномасштабной войны, которую РФ развязала против Украины в 2022 году, находилась в сирийском Тартусе для поддержки операций в пользу Кремля. С точки зрения международного права такой вывод подводных лодок обычно разрешается только для ремонта, и Россия пренебрегала этими требованиями, на что Турция не реагировала.

"Россияне серьезно пренебрегали этими требованиями, однако Турция этого не замечала. После трех лет пребывания в Средиземном море возникла серьезная техническая проблема, в результате чего лодка всплыла в проливной зоне", - добавил эксперт.

Рыженко отметил, что Россия теперь будет рассматривать варианты дотянуть ее до Санкт-Петербурга для ремонта - иначе есть риск полной потери субмарины.

Он подчеркнул, что ситуация для россиян крайне серьезная:

"Если этой неисправностью пренебречь, можно полностью потерять лодку".

Что известно о российской субмарине

Напомним, вблизи французского побережья зафиксировали российскую подводную лодку Б-261 "Новороссийск", которая входит в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота РФ. Субмарина оснащена шестью торпедными аппаратами и может нести до 18 торпед. Кроме того, лодка способна запускать до четырех крылатых ракет "Калибр" одновременно. Не исключено, что лодка имеет техническую неисправность.

