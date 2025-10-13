Последствия отражаются на жизни обычных россиян, поэтому кремлевский диктатор вынужден следить за общественным мнением.

Глубоко в украинской сельской местности, ближе к ночи, украинские солдаты проводили последние проверки беспилотников — каждый с размахом крыльев 7,3 метра и боевой нагрузкой около 50 кг — и запускали их в направлении России.

"Утром вы прочтёте, что нефтеперерабатывающий завод горит", — заявил командир, которого по соображениям безопасности называли только его позывным — "Каспер". Однажды ночью The New York Times получила редкий доступ к батальону дальнего действия беспилотников при условии, что репортеры не будут указывать даже примерный регион, сколько дронов взлетело или сколько солдат их обслуживает.

Хотя расположены они далеко от линии фронта, войска работали в бронежилетах и шлемах, зная, что в любой момент их местоположение, если станет известно, может быть поражено российской баллистической ракетой.

Видео дня

Последствия украинских ударов по объектам России

Аналитики отмечают, что кампания беспилотников не является решающим ударом по России, но она бьёт по обычным россиянам, а даже такой автократ, как господин Путин, следит за общественным мнением.

Сообщается, что, по состоянию на прошлый месяц Украина вывела из строя или повредила оборудование НПЗ, способное перерабатывать 1,5 млн баррелей сырой нефти в сутки — примерно 20% мощностей России по переработке.

Усугубляющийся дефицит бензина поразил несколько регионов России и оккупированных ею украинских территорий, а цена на топливо выросла примерно на 40% с начала года. АЗС ограничивают продажу до пяти галлонов на одного водителя (~20 литров) — а в некоторых местах бензин вовсе исчез, продают лишь дизель.

Россия действует "в ответ"

Поскольку война продолжается, Москва развернула гораздо более крупную индустрию беспилотников, чем украинская, и наносит по Украине гораздо более интенсивные удары, часто поражая города и гражданские объекты без очевидной военной ценности. Имея меньший арсенал, украинцы вынуждены тщательнее отбирать цели, и они хотят показать западным союзникам, что не наносят разрушения и жертвы среди гражданских без разбору.

Лидеры Украины давно утверждали, что кремлевский диктатор Владимир Путин вряд ли всерьез подумает о прекращении боевых действий, если Россия не ощутит более серьёзной экономической боли. Но пока президент США Дональд Трамп не ужесточил санкции, несмотря на то, что Путин отверг его предложение о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"В результате удары по НПЗ бьют по образу жизни и расходам россиян, но не наносят решающего удара по денежным потокам Кремля", - пишет СМИ.

В материале также говорится, что Москва не допустит, чтобы нехватка топлива сказалась на армии. Хотя, по мнению экономиста Владислава Иноземцева, удар по НПЗ — эффективная стратегия для Украины. Россия мало что делает для защиты НПЗ средствами ПВО, а запасы горючих жидкостей на НПЗ усиливают эффект поражения.

Когда бьют по военному заводу, его могут восстановить за 10 дней, "а нефтеперерабатывающие заводы горят все это время". К тому же ремонт затруднён из-за невозможности импортировать оборудование из Европы и США.

Более того, применение отечественного оружия дает Украине большую свободу действий, и кампания ударов по НПЗ резко увеличилась в августе. Только 14-й полк поразил 17 объектов в России.

Ситуация с беспилотниками и военными возможностями Украины

Пока украинская армия испытывает трудности с комплектованием сил на фронте, в полку беспилотников с этим проблем нет. Отечественная оборонная промышленность, включая производителей дронов, значительно расширилась во время войны, но работает еще не на полную мощность.

Самым насущным ограничением теперь является не способность производить оружие, а способность платить изготовителям. Украина настаивает, чтобы ее западные союзники предоставили средства для наращивания производства.

"Если бы у нас было ещё на миллиарды долларов больше, ход войны очень быстро бы изменился", — сказал "Каспер".

Другие новости об ударах Украины по российским НПЗ

Ранее УНИАН сообщал, что Россия уже начала прикрывать свои НПЗ антидроновыми сетками. Однако главный вопрос - помогут ли они или украинские БПЛА все равно достигнут цели.

Кроме того, стало известно, что российские НПЗ на фоне атак получат многомиллиардные субсидии. Сообщается, что они должны сохранить право на субсидии даже в случае, если рыночные оптовые цены на бензин и дизельное топливо значительно превысят установленные правительством страны-агрессора так называемые "пороговые цены".

Вас также могут заинтересовать новости: