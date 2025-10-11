Главнокомандующий отметил, что нужны дополнительные усилия для прикрытия тыловой энергетики, критической инфраструктуры, логистики.

За последний месяц россияне увеличили количество примененных против Украины средств воздушного нападения в 1,3 раза. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, подчеркнув, что "впереди нас ждут новые испытания".

"И хотя наша противовоздушная оборона демонстрирует эффективность на уровне около 74%, должны приложить дополнительные усилия для прикрытия тыловой энергетики, критической инфраструктуры, логистики", - подчеркнул он.

Что касается сиутации на фронте, то она, по словам главкома, остается сложной.

"Силы обороны Украины сосредотачивают основные усилия на сдерживании противника, стабилизации обстановки на угрожающих направлениях, прежде всего Лиманском, Покровском, Добропольском, Новопавловском, и наносят врагу значительные потери", - сообщил он.

Сырский рассказал, что в течение сентября общие потери оккупантов составили 28,5 тыс. человек. В то же время, отметил он, продолжается контрнаступательная операция украинских войск на Добропольском направлении.

"Благодаря успешным действиям подразделений Десантно-штурмовых войск, штурмовых полков, других частей Сил обороны удается останавливать и отбрасывать противника, который планировал в начале осени захватить территорию всей Донецкой области", - подчеркнул главнокомандующий.

Он рассказал и об успехах в реализации программы DeepStrike. В частности, отметил, в прошлом месяце количество поражений по территории РФ довели до 70.

"Уничтожаем в стране-агрессоре производство горюче-смазочных материалов, взрывчатых веществ, другие составляющие российского военно-промышленного комплекса. В частности переработка нефти в России уменьшена на 21%", - отметил Сырский.

Он напомнил, что в Вооруженных силах Украины продолжаются мероприятия оптимизации органов военного управления, "призванные усовершенствовать, упростить эту систему и повысить ее эффективность".

"Завершили свою деятельность ОСУВ и ОТГ, зато их функции передаются группировкам войск (сил), образованным на основе оперативных командований. Командование объединенных сил ВС Украины также получит свой важный участок фронта с подчиненными армейскими корпусами", - написал главком.

ПВО Украины: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему последняя российская атака оказалась результативной. По его словам, на эффективности работы украинской ПВО отразились неблагоприятные погодные условия. Он уточнил, что метеоусловия уменьшили отражение "где-то на 20-30 процентов".

По данным Воздушных сил, ночью 10 октября были прямые попадания 13 ракет и 60 ударных БПЛА на 19 локациях. Кроме того, обломки сбитых вражеских целей упали на 7 локациях. В общем враг запустил 497 средств воздушного нападения - 32 ракеты и 465 БПЛА. Сбито было 420 целей: 405 дронов и 5 ракет.

