Лучший автомеханик рассказал об одном 20-летнем автомобиле, который отличается невероятной надёжностью и может стать отличным выбором для тех, кто ищет подержанную машину. Об этом пишет Daily Express.

Механик Пол Лукас сказал, что Ford Focus Mk1 стал для него лучшим выбором для автомобилистов, которые отчаянно нуждаются в долговечной машине. Он признался, что купил свой Focus целых 15 лет назад, и модель Mk1 до сих пор на ходу. Специалист заявил, что "ни о чём не жалеет": за полтора десятилетия эта модель ни разу не поламалась.

"Для меня 20-летний Ford Focus Mk1 с двигателем объёмом 1,6 литра - вершина надёжности.Он был разработан до того, как появились все эти ненужные навороты, и даже позволяет заводить машину настоящим ключом, а не кнопкой", - сказал механик.

Отмечается, что Focus Mk1 пользовался огромной популярностью сразу после выпуска, став одним из самых продаваемых автомобилей в США. В 1999 году эта модель даже получила звание "Европейский автомобиль года", что означает, что у Mk1 есть наследие, готовое выдержать испытание временем.

Он выпускался с 1998 по 2004 год, а в 2002 году вышла более производительная модель RS. При этом Focus Mk1 по-прежнему очень доступны

В WhatCar? отметили, что возраст стал определяющим фактором для Focus Mk1, поскольку даже последним моделям уже более 20 лет. Эксперты считают, что многие автомобили стали "нерентабельными в обслуживании", а замена ремня ГРМ, вероятно, обойдется дороже стоимости всего автомобиля.

По их словам, автомобили относительно просты в обслуживании, доступны как новые, так и подержанные автомобили. Там добавили:

"По сравнению с текущими предложениями семейных хэтчбеков, Оригинальный Ford Focus - относительно простой автомобиль, а значит, вероятность поломки минимальна. Любые работы по отзыву должны были уже быть завершены. Поэтому покупайте автомобиль, ориентируясь на его состояние и историю обслуживания: если он выглядит так, будто его бережно хранили, то, вероятно, так оно и было. Попросите сервисную книжку и убедитесь, что в ней есть все отметки".

