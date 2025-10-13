Россияне начали активнее бить по Украине: эксперт назвал главную причину

В прифронтовых регионах Украине не хватает средств для борьбы с российскими разведывательными дронами, говорит Анатолий Храпчинский.

Российские удары вглубь территории Украины стали более эффективными благодаря разведке. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Анатолий Храпчинский - заместитель директора компании-производителя средств РЭБ, авиационный эксперт.

"Враг использует китайские данные. Мы видим, что точность ударов увеличилась, а это могло быть только благодаря получению качественных разведывательных данных. И здесь я бы говорил бы о Китае, который на самом деле имеет гораздо большую группу разведывательных спутников (чем Россия, - УНИАН) и он гарантированно предоставляет эту информацию для России", - сказал Храпчинский.

В то же время он добавил, что россияне увеличили эффективность своих ударов и в прифронтовых регионах. По его словам, это связано с увеличением активности российских разведывательных дронов.

"Здесь вопрос к системе противодействия. Городским советам все же надо предусматривать возможность закупки некоторых средств радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, которые бы позволили бы защищаться по крайней мере от разведывательных дронов. Потому что та проблема, которая сложилась в Черниговской, Сумской области, исключительно из-за малого количества средств, которые противодействуют сначала разведывательным дронам. Потому что сначала появляется разведывательный дрон, а потом работает или там баллистические ракеты, или там дроны появляются ударного типа и так далее", - добавил Храпчинский.

Удары РФ по Украине: важные новости

В ночь на 13 октября россияне нанесли очередной удар по Одессе и области. Из-за российского попадания вспыхнули масштабные пожары на складах с текстильной продукцией (тканями, одеждой, обувью и т.д.) и швейным оборудованием на площади более 5 000 кв. метров. Также сгорела одна машина.

Тем временем ДТЭК сообщил о введении графиков отключения света в Днепропетровской и Донецкой области. Также сообщается об аварийных отключениях в Кировоградской и Полтавской областях. Кроме того, об отключении сообщается и на Сумщине - там отметили, что причиной этому являются российские атаки.

