Как выглядеть на миллион без миллиона: 8 правил разумного люкса

Чтобы выглядеть на миллион, совсем не нужно иметь множество денег. Достаточно нескольких разумных принципов, чтобы даже вещи из массмаркета или секонд-хенда выглядели великолепно.

Бывший финансовый аналитик Эвери Уайт составила для VegOut восемь проверенных правил, которыми руководствуется, когда хочет выглядеть роскошно без роскошных расходов:

1. Начните с ткани, а не с этикетки

Первое, на что стоит обратить внимание - фактура. Проверьте, ткань плотная, гладкая и имеет вес, или тонкая и хрустит, как полиэтилен? По словам автора, такие натуральные и смешанные волокна как хлопок, лен, шерсть, шелк, вискоза, лиоцел всегда выглядят дороже. Их можно найти даже в бюджетных коллекциях.

Видео дня

Личная планка Уайт: не менее 40-60% натуральных волокон в блузках и платьях, и еще больше в свитерах и верхней одежде.

Мини-тест: сожмите рукав в кулаке. Если морщины быстро распрямляются, то эта вещь будет выглядеть свежо, однако если они остаются, лучше пройти мимо. Также поднесите ткань к свету и проверьте, просвечивает ли она. Если ответ "да", то днем она будет выглядеть дешево.

2. Идеальная посадка - половина успеха

Рукава должны заканчиваться на запястье, брюки - едва касаться обуви, а талия - подчеркивать, а не душить. По словам эксперта, даже обычные брюки могут выглядеть как дизайнерские, если их немного подшить.

3. Спокойная палитра - ваш лучший друг

Выберите несколько базовых цветов - черный, молочный, темно-синий, бежевый, оливковый, шоколадный - и держитесь их. Добавьте один акцентный оттенок - бордо, лесной зеленый или пудровый розовый. Такой гардероб всегда выглядит целостно, даже если вещи из разных магазинов.

4. Структура важнее логотипа

Когда бюджет ограничен, забудьте о погоне за брендами. Лучше ищите четкие линии и форму: плечи, которые держатся, четкие швы, аккуратные лацканы. Даже недорогой пиджак будет выглядеть изысканно, если имеет правильную посадку и плотную ткань.

Обращайте внимание на фурнитуру - матовый металл или обтянутые пуговицы всегда выглядят дороже, чем блестящий пластик.

5. Смешивайте текстуры

Секрет стилистов - контраст фактур. Матовое с блестящим, гладкое с грубым, гладкое с грубым. Именно баланс создает эффект "люкс". Попробуйте такие сочетания:

хлопковая рубашка + шерстяные брюки;

мягкий свитер + сатиновая юбка;

льняной жакет + кожаный ремень.

6. Считайте "стоимость за ношение"

Вместо простой цены думайте о стоимости одного выхода. Пальто за 5 тысяч гривен, которое вы носите 50 раз - это 100 гривен за раз. Блестящая блузка за 1 тысячу, которую наденете дважды, - уже 500 гривен за раз. Инвестируйте в обувь, пальто, сумки - то, что видят все и что служит долго.

7. Аксессуары творят чудеса

Именно они способны мгновенно поднять уровень любого образа. Ремень с простой пряжкой вместо тонкой ленты на платье. Украшения - минималистичные, в матовом металле. Сумка - с четкой формой и минимумом деталей. Обувь - чистая, ухоженная, без потертостей. Не забывайте, что именно мелочи формируют впечатление.

8. Покупайте с умом

Ищите вещи в секонд-хендах, мужских отделах, на распродажах. Кроме того, мужские рубашки и свитера часто более плотные и долговечные. Перед покупкой сделайте три проверки:

швы ровные, без ниток?

молнии не заедают?

уход простой?

Автор упоминает об интересном исследовании о том, как одежда влияет на наше восприятие себя. Согласно ему, когда люди надевают "профессиональные" вещи, они ведут себя увереннее.

Если времени мало, вот универсальный рецепт Уайт:

темные брюки или прямые джинсы;

хлопковая рубашка или плотный трикотаж;

структурированный жакет;

чистые лоферы или ботинки;

ремень, маленькие серьги, аккуратная сумка;

немного парфюма - и вперед.

Вас также могут заинтересовать новости: