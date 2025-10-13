Трамп заявил, что было бы хорошо заключить мирный договор с Ираном, но перед эти стоит "разобраться с Россией".

Президент США Дональд Трамп намекнул, что после заключения мирного соглашения по Газе он собирается урегулировать войну в Украине. Об этом глава Белого дома заявил во время своего выступления в израильском Кнессете.

Трамп отметил, что было бы хорошо заключить мирный договор с Ираном. Тем не менее он подчеркнул, что перед этим необходимо "разобраться с Россией".

"Это было бы замечательно, не так ли? Но сначала мы должны разобраться с Россией. Если ты не против, Стив (спецпосланник президента США Стив Уиткофф - УНИАН), нам стоит сфокусироваться на России. Мы разберемся", - сказал президент США.

По словам Трампа, урегулировать войну в Украине оказалось гораздо сложнее, чем конфликт между Израилем и ХАМАС. Он отметил, что придерживался противоположного мнения.

Трамп высказался о поставках ракет Tomahawk Украине - что известно

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает передачу Украине ракеты Tomahawk. По его словам, если война в Украине не будет урегулирована, то Вашингтон отправит эти ракеты.

Кроме того, Трамп уверен, что такой шаг приведет к еще большей эскалации войны. Он добавил, что, возможно, сначала обсудит этот вопрос с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Да, я мог бы сказать ему (Владимиру Путину - УНИАН), что если война не будет завершена, мы вполне можем это сделать (передать ракеты Tomahawk - УНИАН)", - сказал президент США.

