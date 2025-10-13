Пока что Тилли Норвуд "снялась" только в одном пародийном ролике.

На прошлой неделе на Цюрихском кинофестивале стало известно, что актриса по имени Тилли Норвуд всерьёз заинтересовала некоторые агентства по поиску талантов. Проблема лишь в том, что Тилли - не человек, а полностью сгенерированный ИИ-персонаж, созданный компанией Particle6 и её дочерней студией Xicoia.

Как пишет The Verge, глава студии Элайн Ван дер Велден заявила, что хочет сделать Тилли "новой Скарлетт Йоханссон или Натали Портман". Пока в её фильмографии есть только пародийное видео AI Commissioner, где она высмеивает телевизионную индустрию.

Технически Норвуд - не актриса, а управляемый аватар, движения и речь которого формируются на основе видео с настоящих людей. По словам разработчиков, Тилли может вести онлайн-разговоры, реагировать на тренды и менять стиль общения в зависимости от платформы.

В том же ролике AI Commissioner один из героев влюбляется в Тилли, потому что она может сделает всё, что он скажет.

Тем временем профсоюз актёров SAG-AFTRA уже заявил, что подобные проекты а создают новые проблемы в индустрии, ведь ИИ-модели тренируются на чужих выступлениях и фактически подменяют живых артистов.

Ранее мы рассказывали, что Disney планировал добавить в фильм "Трон: Арес" персонажа, которого сыграла бы нейросеть. Сгенерированный персонаж Бит должен был в реальном времени реагировать на события в фильме.

