Она вместе с режиссером не заметила провокационный кадр.

Во время выхода клипа "Обеззброєна" с певицей Еленой Тополей произошел неприятный инцидент. Она прокомментировала ситуацию и рассказала, как решила проблему.

Как оказалось, в новое видео артистки случайно попал кадр с обнаженной грудью. Этого не заметила ни сама Елена, ни режиссер клипа Виктор Скуратовский. О конфузе певице рассказали поклонники, прислав соответствующие скриншоты.

"Я этого не заметила. И когда мне начали скриншоты присылать, я поняла, что клип уже залит в YouTube. Ну вот так... это не было запланировано. Возможно, это было запланировано режиссером, который сам и монтаж делал. Просто он, как обычно делает все в последний момент... Но я все равно с ним снимаю каждый раз. Я быстренько уже пересмотрела, говорю: "Да, класс, заливаем". И не увидела", - поделилась она в программе "Тур по звездам".

Елена призналась, что сначала, как заметила ошибку, даже не знала, как реагировать и действовать. Однако, она получила поддержку от близких, в том числе и от мужа, Тараса Тополи. Поэтому в результате оставила клип без изменений.

"У меня просто было такое "молчание ягнят" и сама думала: "что же делать, что же теперь будет?". Я надеюсь, что люди будут наслаждаться другими кадрами, а не только же этим. И смыслом песни вообще", - отметила певица.

