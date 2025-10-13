Сезон будет разделен на две части.

Netflix опубликовал новый тизер и раскрыл детали четвертого сезона сериала "Бриджертоны". В частности стала известна дата выхода будущих эпизодов.

Как сообщает Tudum, новый сезон будет сосредоточен на персонаже Люка Томпсона - Бенедикте Бриджертоне, который до этого всегда оставался в тени. Вечный ловелас наконец-то получит собственную историю любви, которая, возможно, завершится долгожданной свадьбой.

На традиционном бале-маскараде он встречает очаровательную незнакомку, в которую он влюбляется с первого взгляда. Красавицей оказалась вовсе не светская дама, а сообразительная горничная, по имени Софи. Эту роль сыграла австралийская актриса Ерин Ха.

Сюжет нового сезона, как и предыдущих трех, основан на одноименной серии книг Джулии Куинн. Будущие эпизоды вдохновлены именно третьей частью - "Предложение джентльмена".

Кроме Томпсона и Ха, в сериале также появятся Джонатан Бейли, Симона Эшли, Аджоа Андо, Джули Эндрюс, Никола Кофлан, Рут Джеммелл, Клаудия Джесси, Люк Ньютон и многие другие. Съемочная команда осталась неизменной. Одной из продюсеров является Шонда Раймс, известная по таким своим работам, как "Анатомия страсти", "Скандал" и "Изобретая Анну".

Новый сезон будет состоять из восьми эпизодов, которые были разделены на две части. Премьера первой состоится 29 января, а второй - 26 февраля.

Бриджертоны: сезон 4 - анонс даты выхода

