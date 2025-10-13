Они попали в команду Реа Гарви.

Украинская группа ELBA покорила шоу "Голос Германии", заставив сразу всех тренеров обернуться на их пение.

В 15 сезоне шоу бэнд, который состоит из Соломии Дышлюк, Елены Попадюк и Дарьи Фоминой, исполнил украинскую народную песню "Вербова дощечка". Первым их выбрал ирландский певец, автор песен и гитарист из Германии Реа Гарви. Затем к ним развернулись кресла и других тренеров - немецкой рэперши Ширин Давид, певца Нико Сантоса и дуэта "Die Fantastischen Vier".

Певицы захотели быть в команде Реа Гарви, поскольку он является не только хорошим музыкантом и тренером, но и с начала полномасштабной войны активно поддерживает украинцев. Украинки сообщили в своем Instagram-аккаунте, что у тренера есть дом в Украине, где он помогает украинским детям:

"Это выступление мы посвящаем всем украинцам, которые ежедневно защищают нашу родную землю. Ваша сила, мужество и любовь к Украине - вдохновляют нас петь еще громче".

О своем выборе девушки объявили с помощью песни - они спели известный трек группы Reamonn, солистом которого и был Реа, "Tonight".

