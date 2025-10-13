Доступ Украины к рынку будет зависеть от приведения товаров в соответствие со стандартами ЕС.

Совет Евросоюза принял решение об уменьшении или отмене таможенных пошлин на ряд сельскохозяйственных продуктов, таких как молочные продукты, свежие фрукты и овощи, мясо и мясные продукты. Соответствующее решение опубликовано на сайте Совета.

При этом доступ на рынок для наиболее чувствительных продуктов, таких как сахар, птица, яйца, пшеница, кукуруза и мед, будет оставаться более ограниченным и постепенным. Полная либерализация будет рассматриваться только для определенных нечувствительных продуктов, таких как молоко и молочные продукты.

Совет Евросоюза сообщает, что принятое решение будет способствовать увеличению объемов торговли между Украиной и ЕС. В то же время, там отмечают, что дальнейший доступ Киева к европейскому рынку будет зависеть от прогресса Украины в приведении товаров в соответствие с европейскими стандартами в сфере благосостояния животных, пестицидов и ветеринарных препаратов.

Кроме того, в случае нарушения работы рынка предусмотрен специальный механизм защиты, который любая из сторон может активировать. Такой механизм создан с учетом специфических потребностей определенных секторов сельского хозяйства ЕС.

Напомним, что с началом полномасштабного вторжения России, Евросоюз ввел с Украиной режим беспошлинной торговли. Он был возобновлен в 2023 и 2024 годах и утратил силу 6 июня 2025 года.

Сегодняшнее решение является следствием предварительных договоренностей о пересмотре Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между ЕС и Украиной, достигнутой 30 июня.

Ранее французские производители пожаловались на качество украинских яиц, которые якобы могли содержать в себе следы антибиотиков. При этом исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко сообщил УНИАН, что инцидент освещается в европейской прессе несколько искаженно.

А украинские экспортеры кукурузы рискуют потерять один из ключевых рынков в ЕС - Испанию. Причем это, в частности, связано с начатым Трампом таможенными войнами. Китай отказался от американской кукурузы, поэтому она создает жесткую конкуренцию украинской, постепенно вытесняя ее за счет более выгодной цены.

