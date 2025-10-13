Цель России - осуществлять точечные прорывы, говорит Дмитрий Жмайло.

Российские оккупанты не способны достичь запланированного успеха, используя тактичку малых штурмовых групп. Поэтому они вынуждены вернуться к использованию бронетехники. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Дмитрий Жмайло - исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, эксперт по российским гибридным влияниям в мире.

"Россияне понимая даже всю уязвимость сейчас боевой бронированной техники, а я напомню, что российские запасы бронетехники, мягко говоря, очень и очень истощены. Поэтому россияне идут как раз на такой рискованный шаг, чтобы с помощью эффекта неожиданности добиться какого-то значительного прорыва. То есть это вот такие точечные действия. Это в определенной степени отчаяние. Это признак того, что штурмовые группы за долгое большое время, ну, мягко говоря, ничего не добились", - сказал Жмайло.

Он добавил, что россияне запланировали восстановить значительные объемы своей техники. В частности, это касается авиации и бронированной техники - танков и БМП.

Видео дня

"Но надо понимать, что планы и возможности Российской Федерации сейчас, мягко говоря, очень и очень разорваны между собой с одной стороны. С другой стороны, возможно, часть этой техники изготавливается для союзников, для той же Северной Кореи, которая заинтересована в обновлении своего летного парка. То есть, возможно, даже не все попадет на российско-украинский фронт. Поэтому они точечно это продолжают делать", - добавил Жмайло.

По словам эксперта, использование россиянами бронетехники на Добропольском и Константиновском направлениях означает, что они для россиян являются приоритетными. Жмайло пояснил:

"Все для того, чтобы наконец добиться результата на этом направлении, несмотря на те потери техники, которые стали возможными. Потому что очень много техники нашими войсками уничтожается еще до приближения к российской линии обороны, в среднем за 5-8 или 10 км. Поэтому отчаяние, это большой риск для россиян, но они все равно на это идут, потому что те сроки, которые им выставляются по захвату новых территорий, ну, к счастью, пока оккупационные командования этого не добились ни по одному из направлений".

Российская техника: важные новости

Ранее OSINT-исследователь Jompy заявил, что РФ исчерпала более половины своей техники, которая находилась на военных складах до начала полномасштабной войны. В частности, в РФ на складах осталось 19% от довоенного количества и 16% от начальных остатков БМП.

В то же время портал "Милитарный", проанализировав спутниковые снимки, пришел к выводу, что россияне начали активно расконсервировать БМП на 111-й Центральной базе резерва танков в Костромской области. Аналитики отмечают, что из-за многолетнего хранения под открытым небом часть машин находится в критическом состоянии.

Вас также могут заинтересовать новости: