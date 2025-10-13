Правда, в нагрузке GPU блогер тестировать не стал - риск слишком велик.

Бразильский техноблогер Пауло с канала Paulo Games сумел вернуть к жизни видеокарту RTX 5070 Ti, которая сгорела после удара молнии. Плата прогорела насквозь, но сам графический чип и память остались целыми, поэтому Пауло решил попробовать нестандартный ремонт.

В качестве донора он использовал старую Radeon RX 580, у которой рабочими оказались VRM - цепи питания. Пауло соединил обе карты шестью проводами и добавил отдельную линию питания на 3 вольта для логики. Для охлаждения он установил кулер поверх платы RX 580, которая теперь питала RTX 5070 Ti.

После сборки карта действительно запустилась и показала изображение, потребляя около 19 Вт при старте. Однако тестировать её под нагрузкой Пауло не стал - слишком велик риск короткого замыкания и перегрева проводов.

По словам автора, в будущем он планирует улучшить систему питания и проверить, сможет ли гибридная видеокарта выдерживать игровые нагрузки.

Ранее мы рассказывали, что блогер своими руками "прокачал" RTX 5050, и у него получилась почти что RTX 5050 Ti. TrashBench поднял производительность видеокарты на 16%.

