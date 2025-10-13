В 2019 году Минобороны РФ официально приняло "Уран-9" на вооружение, несмотря на провал испытаний в боевых условиях.

Боевой робототехнический комплекс "Уран-9", который в 2016 году представила российская корпорация "Ростех", был заявлен как одно из главных достижений оборонной промышленности РФ. Тем не менее он стал одним из самых позорных провалов в кампании Москвы по модернизации своих вооруженных сил, пишет Defence Blog.

Главные проблемы "Уран-9"

Отмечается, что на программу "Уран-9" было потрачено миллиарды рублей. Разработчики заявляли, что это прорыв в области беспилотных наземных систем, а российские СМИ заявляли, что уже скоро военные получат 20 таких робототехнических комплексов.

В издании объяснили, что "Уран-9" представлял собой "мини-танк" с дистанционным управлением. Это гусеничный наземный аппарат, который оснащен 30-мм автоматической пушкой 2А72, 7,62-мм пулеметом и несколькими противотанковыми управляемыми ракетами 9М120 "Атака". Также аппарат получил набор оптических и целеуказательных систем, включая тепловизионную камеру и лазерный целеуказатель.

В издании напомнили, что "Уран-9" провалил испытания в боевых условиях в Сирии. Тем не менее в 2019 году Минобороны РФ официально приняло этот комплекс на вооружение.

В 2018 году старший научный сотрудник 3-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны России А. П. Анисимов представил подробный отчет о результатах испытаний "Урана-9" в Сирии. По его словам, этот комплекс не способен выполнять поставленные задачи, а во время боевых операций средняя эффективная дальность управления с передового командного пункта составляла всего 300–500 метров в городских районах. Более того, было зафиксировано 17 случаев кратковременной потери управления и два случая длительной потери управления, добавили в издании.

Кроме того, испытания выявили серьезные механические проблемы. Подвеска, опорные катки и компоненты гусениц "Урана-9" оказались ненадежными, что вынуждало проводить полевые ремонты, отметили в издании. Также шасси не могло выдерживать длительные боевые операции без поломок.

В издании подчеркнули, что проблемы были с разведывательными системами. Например, электрооптические датчики могли обнаруживать и идентифицировать цели на расстоянии не более 2 километров, а оптическая станция не смогла идентифицировать наблюдательные и целеуказательные устройства противника и часто генерировала ложные сигналы.

Также в ходе испытаний 30-мм пушка 2А72 шесть раз задерживалась и один раз полностью вышла из строя, а комплекс отказывался вести огонь во время движения, говорилось в отчете Анисимова.

"Уран-9" оказался никому не нужен

В издании напомнили, что россияне планировали наладить и экспорт комплексов "Уран-9". Потенциальными покупателями были объявлены Саудовская Аравия, Индия, ОАЭ, Сербия и Мьянма. Однако после оценки характеристик "Урана-9" военные Мьянмы решили отклонить предложение, несмотря на то, что российские переговорщики предложили "партнерскую скидку" и возможность обмена старых танков Т-34.

Западные оборонные аналитики также раскритиковали этот комплекс. В частности, британский оборонный подрядчик BAE Systems после изучения этого "мини-танка" отметил, что у "Урана-9" есть серьезные недостатки.

В издании добавили, что во время полномасштабного вторжения России в Украину "Уран-9" ни разу не был замечен в бою. Несмотря на годы разработки и официальные заявления о серийном производстве, комплекс так и не появился на передовой.

Украина использует роботизированные "мини-танки" в опасных миссиях - что известно

Ранее в The Independent рассказали, что украинские военные все чаще применяют радиоуправляемые бронированные машины, которые помогают выполнять рискованные задачи и уменьшают опасность для жизни солдат.

Отмечается, что эти транспортные средства похожи на миниатюрные танки и могут перевозить припасы, разминировать территории или эвакуировать раненых и погибших. Стоимость таких машин колеблется от 1 000 до 64 000 долларов.

