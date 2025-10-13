В большинстве областей пройдут небольшие дожди.

Во вторник, 14 октября, в Украине будет холодно и мокро. В большинстве областей пройдут небольшие дожди, а температура снизится на градус-два, по сравнению с предыдущим днем. Холоднее всего будет на севере, где ожидается не выше +7°...+9°, а на юге традиционно будет теплее всего - до +12°...+14°, в Крыму - до +15°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +3°, днем +9°, небольшой дождь.

Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +3°, днем +10°, небольшой дождь.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +10°.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +10°.

В Тернополе 14 октября ночью будет +4°, днем +11°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +10°, местами небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +9°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +10°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +3°...+10°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Житомире во вторник ночью будет +3°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +3°, днем +10°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +10°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+10°.

В Одессе 14 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +14°, небольшой дождь.

В Херсоне во вторник ночью будет +4°, днем +14°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +13°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +13°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +11°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +57°...+15°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +13°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +12°.

14 октября - какой праздник, приметы погоды

14 октября - Параскевы Тырновской. По приметам, если в этот день идет дождь, то зима будет теплой.

