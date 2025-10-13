На результат явно повлиял релиз Battlefield 6.

Пока Electronic Arts празднует успешный релиз Battlefield 6, Valve тоже может радоваться - 12 октября в Steam одновременно находилось свыше 41.6 миллиона пользователей, что стало новым абсолютным рекордом платформы. При этом около 13 миллионов в этот момент играли в игры.

Предыдущее достижение было зафиксировано 10 марта, тогда онлайн достиг 41.2 миллиона, чему способствовал релиз Monster Hunter Wilds. На этот раз рост активности пришёлся на старт Battlefield 6, который заметно оживил статистику.

Сейчас в топе по числу игроков лидирует привычная классика Steam: Counter-Strike 2, Dota 2, PUBG: Battlegrounds и свежая Battlefield 6. Замыкает пятёрку внезапный хит Bongo Cat со стотысячным онлайном.

Ранее мы рассказывали, что разработчик смешной кооперативной инди-игры случайно сделал свой проект бесплатным. Если сделать игру в Steam бесплатной, то снова выставить ей ценник уже нельзя.

Кроме того, недавно одну из самых ожидаемых игр в Steam перенесли буквально за несколько дней до релиза. Kingsmakers должна была выйти 8 октября, но теперь дата её релиза неизвестна.

