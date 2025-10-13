Для получения стабильных 60 fps в нативном Full HD достаточно карты уровня GeForce RTX 5060.

Battlefield 6 сейчас является одной из самых популярных игр в Steam, в которую на пике одновременно играли больше 700 тыс. человек. Кроме прочего, новинка выделяется не самыми высокими требованиями, что подтверждают тесты экспертов.

Обозреватели портала Wccftech составили список из пяти лучших видеокарт для Battlefield 6. Все модели обеспечивают минимум 60 кадров на настройках "Overkill" и подходят для разных бюджетов.

Radeon RX 9070 XT – лучший выбор. Она преодолевает отметку в 60 fps в разрешении 4К, обеспечивает почти 100 fps в нативном 1440р и около 140 fps в 1080р. Причем речь идет о нативном разрешении.ж

– лучший выбор. Она преодолевает отметку в 60 fps в разрешении 4К, обеспечивает почти 100 fps в нативном 1440р и около 140 fps в 1080р. Причем речь идет о нативном разрешении.ж Radeon RX 9060 XT – лучший бюджетный вариант. Благодаря 16 ГБ видеопамяти, легко обеспечивает около 70 fps в 1080p, а при снижении настроек тянет и 1440p. Отличный выбор для игроков, которые хотят максимум за свои деньги.

– лучший бюджетный вариант. Благодаря 16 ГБ видеопамяти, легко обеспечивает около 70 fps в 1080p, а при снижении настроек тянет и 1440p. Отличный выбор для игроков, которые хотят максимум за свои деньги. GeForce RTX 5070 – лучший средний уровень. Обеспечивает около 80 fps при 1440p и даже может выдать свыше 60 fps в 4К, если снизить настройки до уровня High. Благодаря энергоэффективности и стабильным драйверам подходит для длительной игры без перегрева и шума.

– лучший средний уровень. Обеспечивает около 80 fps при 1440p и даже может выдать свыше 60 fps в 4К, если снизить настройки до уровня High. Благодаря энергоэффективности и стабильным драйверам подходит для длительной игры без перегрева и шума. GeForce RTX 5060 – надежный вариант для Full HD. Карта обеспечивает стабильные 60 кадров в нативных 1080p. А поддержка DLSS 4 помогает повысить производительность без потери качества

– надежный вариант для Full HD. Карта обеспечивает стабильные 60 кадров в нативных 1080p. А поддержка DLSS 4 помогает повысить производительность без потери качества GeForce RTX 5090 – неограниченный бюджет. С ней можно играть в режиме 4К/120 fps даже без использования апскейлеров и генераторов кадров.

Отдельно в издании Wccftech подчеркнули, что при снижении графических настроек производительность заметно возрастает. Например, переход с пресета Overkill на Ultra повышает частоту кадров примерно на 29%, а дальнейшее снижение до High добавляет еще около 14% fps.

Видео дня

Результаты тестов выглядят следующим образом:

Команда экспертов Digital Foundry говорит, что с технической стороны игра удивила оптимизацией. Разработчики из DICE сделали ставку на высокую производительность без трассировки лучей, благодаря чему Battlefield 6 стабильно работает даже на системах пятилетней давности.

Ранее локации в Battlefield 6 сравнили с реальными местами. Блуждая по карте, можно наткнуться на множество реально существующих улиц и зданий – и порой игровые кадры едва отличимы от реальных.

Вас также могут заинтересовать новости: