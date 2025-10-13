Принца Уильяма готовятся к увеличению количества своих обязанностей.

Новые фото короля Чарльза III вызвали волну тревоги среди британцев и суету внутри Букингемского дворца.

Как пишет Radar Online, монарх, который с начала года проходит лечение от рака, появился на климатическом саммите COP30 в Лондоне рядом с принцем Уильямом. По словам очевидцев, на этом мероприятии король Чарльз выглядел чрезвычайно истощенным:

"Его костюм буквально свисал с плеч. Это вид человека, который борется с чем-то гораздо более серьезным, чем он показывает".

Несмотря на заверения официальных представителей, что король чувствует себя хорошо и продолжает выполнять легкие обязанности, придворные признают, что снимки произвели тревожное впечатление. По информации издания, внутри двора уже активно готовят принца Уильяма к тому, чтобы он быстро взял на себя больше обязанностей.

Как известно, в ноябре королю Чарльзу исполнится 77 лет. Ему диагностировали рак в феврале 2024 года, после чего он временно отложил публичные мероприятия, но продолжал государственные дела частным образом.

Преемником короля является его старший сын, принц Уильям, который носит титул принца Уэльского. Он является первым в очереди на британский престол. Следующими в очереди являются дети принца Уильяма: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, а за ними следует младший сын короля, принц Гарри.

