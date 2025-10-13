Курс гривни к евро установлен на уровне 48,13 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 14 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,61 гривни за доллар, таким образом украинская валюта потеряла 1 копейку.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также несколько ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,13 гривни за один евро, то есть гривня ослабилась на 2 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,60/41,63 грн/долл., а евро - 48,12/48,14 грн/евро.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 13 октября вырос на 13 копеек и составляет 41,85 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,35 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 48,70 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 47,98 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подорожал на 18 копеек и составляет 41,85 гривни за доллар, а курс евро вырос сразу на 25 копеек и составляет 48,75 гривни за евро.

При этом продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,25 гривни, а евро - по курсу 47,75 гривни за единицу иностранной валюты.

