Певец признался, что готов сделать ответственный шаг.

Известный украинский певец MELOVIN заинтриговал фанов неожиданным заявлением. Он признался, что готовится к расширению своей семьи.

Артист опубликовал новое сообщение в своем блоге в Instagram, в котором он заявил, что "готов к пополнению". Однако речь идет не о ребенке, как могли подумать подписчики, а о новом домашнем любимце. MELOVIN заявил, что очень любит животных.

"Эта любовь к животным - это нечто... Что вам сказать? Я готов к пополнению", - отметил он.

За свою жизнь певец имел несколько домашних любимцев и теперь готов к новому. Он отметил, что хотел бы собачку и мечтает о породе мальтипа.

"Очень хочу себе мини мальтипу, мальчика"

Кроме того MELOVIN намекнул, что уже совсем скоро приобретет собаку и даже показался с маленьким щенком.

В комментариях поклонники поддержали идею певца завести собаку, но усомнились, хватит ли у него на это времени:

"Любовь к животным - это проявление человечности, и это так мило".

"Какая милота! Интересно увидеть это чудо".

"Люблю людей, которые любят животных. Это всегда говорит о большом и добром сердце".

"И трудно тебе с твоим графиком и стилем жизни иметь животных, но ты не можешь без них".

Недавно MELOVIN назвал сумму, которая ему необходима в месяц для комфортного проживания в Киеве.

