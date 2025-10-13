Известный украинский певец MELOVIN заинтриговал фанов неожиданным заявлением. Он признался, что готовится к расширению своей семьи.
Артист опубликовал новое сообщение в своем блоге в Instagram, в котором он заявил, что "готов к пополнению". Однако речь идет не о ребенке, как могли подумать подписчики, а о новом домашнем любимце. MELOVIN заявил, что очень любит животных.
"Эта любовь к животным - это нечто... Что вам сказать? Я готов к пополнению", - отметил он.
За свою жизнь певец имел несколько домашних любимцев и теперь готов к новому. Он отметил, что хотел бы собачку и мечтает о породе мальтипа.
"Очень хочу себе мини мальтипу, мальчика"
Кроме того MELOVIN намекнул, что уже совсем скоро приобретет собаку и даже показался с маленьким щенком.
В комментариях поклонники поддержали идею певца завести собаку, но усомнились, хватит ли у него на это времени:
- "Любовь к животным - это проявление человечности, и это так мило".
- "Какая милота! Интересно увидеть это чудо".
- "Люблю людей, которые любят животных. Это всегда говорит о большом и добром сердце".
- "И трудно тебе с твоим графиком и стилем жизни иметь животных, но ты не можешь без них".
Недавно MELOVIN назвал сумму, которая ему необходима в месяц для комфортного проживания в Киеве.