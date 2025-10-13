Днем в столице ожидается небольшой дождь.

Во вторник, 14 октября, в Киеве ожидается самый холодный день недели, ведь температура снизится на несколько градусов, по сравнению с понедельником. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью в столице будет +5°, а днем максимально столбики термометров поднимутся лишь до +8°. Ожидается облачная погода с прояснениями и небольшим дождем.

Ветер северо-западный, 5-10 и/м. Атмосферное давление чуть повысится - до 747-749 миллиметров ртутного столба.

Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +3°, днем +10°, небольшой дождь.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +10°.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +10°.

В Тернополе 14 октября ночью будет +4°, днем +11°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +10°, местами небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +9°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +10°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +3°...+10°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Житомире во вторник ночью будет +3°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +3°, днем +10°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +10°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+10°.

В Одессе 14 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +14°, небольшой дождь.

В Херсоне во вторник ночью будет +4°, днем +14°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +13°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +13°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +11°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +57°...+15°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +13°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +12°.

