Серию пикапов Ford F-Series начали производить в далеком 1948 году.

Пикап Ford F-Series сохранил лидерство на американском рынке, хотя некоторые другие модели показали рост продаж. Об этом сообщает Focus2Move.

По состоянию на август 2025 года доля Ford F-Series на рынке США составляет 5% (рост продаж на 13,1%). На втором месте находится Chevrolet Silverado, который продемонстрировал рост на 6,6%. Замыкает тройку лидеров кроссовер Toyota RAV4.

Наиболее впечатляющий рост продаж в первой десятке продемонстрировала Toyota Tacoma (+69,2%). Хорошую динамику показали GMC Sierra и Chevrolet Equinox. В то же время показатели Tesla Model Y снизились на 10,4%.

ТОП-10 самых популярных автомобилей в США:

Ford F-Series (+13,1%); Chevrolet Silverado (+6,6%); Toyota RAV4 (+0,8%); Honda CR-V (+3,7%); Ram Pick Up (+1%); GMC Sierra (+27,4%); Tesla Model Y (-10,4%); Chevrolet Equinox (+31,9%); Toyota Camry (+3,1%); Toyota Tacoma (+69,2%).

Украинский авторынок - последние новости

Ранее УНИАН сообщил, что в прошлом месяце украинский автопарк пополнили 5,2 тысячи автомобилей с дизельными двигателями. Среди новых дизельных легковушек наибольшим спросом пользовались Renault Duster, Toyota Land Cruiser Prado и Volkswagen Touareg.

В то же время среди импортируемых подержанных дизельных авто в тройку лидеров вошли Renault Mégane, Nissan Qashqai и Škoda Octavia.

Напомним также, что самым популярным новым автомобилем с бензиновым ДВС в сентябре оказался Hyundai Tucson. Количество проданных машин превысило 200 единиц.

