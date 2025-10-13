'Не доехал 1 километр': украинский актер-доброволец погиб в трагическом ДТП

Он как раз возвращался в воинскую часть.

Погиб украинский актер Алексей Наконечный (позывной "Артист"), который с начала полномасштабной войны защищал страну от российских захватчиков.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил председатель правления Союза морских пехотинцев Украины Юрий Голодов. По его словам, мужчина добровольно ушел на войну еще в феврале 2022 года, он провел на фронте более трех лет.

Жена Алексея также подтвердила его гибель. Согласно Facebook-странице Мирославы, летом у них родился сын. Дату и место прощания с воином должны сообщить позже:

"Любимый мой! Я не верю и никогда в это не поверю! Ты навсегда будешь для нас лучшим папой и моим миром! Но теперь ты на небе. Я не знаю, как дальше без тебя! Я всегда отгоняла эти страшные мысли! Но я обещаю, что научусь и справлюсь! Ради нашего сыночка! Ты будешь всегда рядом, я это знаю".

По данным украинской актрисы Ольги Сумской, Наконечный погиб в аварии, когда возвращался в воинскую часть после отпуска. "Погиб, не доехав до части один километр. Возвращался из краткосрочного отпуска, где навещал больную жену с трехмесячным сыном. Погиб в ДТП, поэтому выплат семье не положено", - написала она в Instagram.

