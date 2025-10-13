По ее мнению, артисты должны уважать труд друг друга, а не критиковать.

Певица MamaRika отреагировала на критику ее творчества известным продюсером Ириной Горовой. В частности, на слова о том, что у артистки в последнее время не заметно развития.

В комментарии программе "Тур звездами" MamaRika отметила, что принимает мнение Ирины, хоть и совсем с ней не соглашается. По ее словам, крайняя работа с Аленой Омаргалиевой "Не ходи" заняла высокие места в музыкальных чартах и это о многом говорит.

"Это мнение Иры - да, пожалуйста. Ну, если первое место в трендах во всех чартах не говорит о моем росте, наверное, я тогда тоже чего-то не понимаю в этой жизни. Мне кажется - это как раз пример того, когда женщина не поддерживает другую женщину. Я о том, что было бы хорошо, если бы в таких шоу, наоборот мы как-то искренне поддерживали друг друга", - подчеркнула она.

Певица заявила, что для нее важнее отзывы поклонников, чем наблюдать за спадом или ростом карьеры. Как раз комментарии слушателей мотивируют ее больше всего.

"Мне кажется, что за меня все говорит моя музыка и полные залы в моих турах. И для меня не так важно эта динамика роста или не роста, а важно то, что я вижу, как люди во время моих концертов становятся счастливее. Это главный индикатор, который меня ведет и мотивирует. Но кроме этого, первые места в чартах тоже очень приятно", - сказала MamaRika.

По ее словам, было бы лучше, чтобы артисты поддерживали и ценили труд друг друга, вместо того чтобы ссориться и критиковать:

"Я считаю, что каждый имеет свое мнение. Но хотелось бы, чтобы мы наоборот друг друга больше поддерживали, потому что я считаю, что любой труд заслуживает уважения. Это мое личное мнение".

К слову, продюсер Ирина Горовая не только раскритиковала работы других артистов, но и назвала главных конкурентов своей подопечной Нади Дорофеевой.

