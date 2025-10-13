Шеф-повар поделилась своим рецептом вкусной ичницы. Это каллорийно, но очень вкусно.

Известный шеф-повар Анджела Хартнетт поделилась своим любимым способом приготовления жареных яиц и раскрыла секрет, как сделать их действительно изысканными.

Яйца — это универсальный продукт, подходящий для любого завтрака. В честь Всемирного дня яйца шеф-повар Анджела Хартнетт приготовила своё фирменное блюдо в подкасте Dish, где она ведёт шоу вместе с Ником Гримшоу.

Анджела показала, как сделать яйца "достойными звезды Мишлен", и всё благодаря одному дополнительному ингредиенту. В разогретую сковороду она добавляет щедрую порцию качественного сливочного масла, разбивает три яйца и аккуратно подвигает белки ложкой, чтобы они не растекались.

Видео дня

Затем шеф добавляет свежий шалфей — для аромата — и немного хлопьев перца чили.

А теперь главный секрет — анчоусы. Несколько кусочков рыбы и немного масла из банки превращают обычные яйца в блюдо с насыщенным вкусом. Анджела обжаривает их до лёгкого расплавления, снимает сковороду с огня и поливает яйца ароматным маслом из сковороды.

Повар советует подавать их с хрустящим кусочком хлеба, полив сверху остатками анчоусного масла. По словам ведущих, блюдо получилось "восхитительным и ароматным".

Видео с рецептом быстро набрало популярность: более 49 тысяч просмотров и сотни восторженных комментариев.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как пожарить яйца, чтоб желток был жидким.

Вас также могут заинтересовать новости: