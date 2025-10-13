Предположительно, это лучший способ продлить срок службы батареи вашего смартфона.

Можно ли действительно продлить срок службы батареи iPhone, если заряжать его "правильно", как советует Apple? Журналист ZDNet решил проверить это на практике и в течение двух лет заряжал свой iPhone 15 Pro Max строго по правилам.

Apple утверждает, что iPhone 15 и более новые модели могут "сохранить 80% своей первоначальной емкости при 1000 полных циклов зарядки в идеальных условиях". Компания рекомендует придерживаться правила "80-20:" не давать заряду падать ниже 20% и снимать с кабеля, когда индикатор достигает ~80%.

Как проходил эксперимент

Мужчина с первого дня активировал функцию ограничения зарядки до 80%, которую Apple добавила в iOS 17. Телефон никогда не заряжался полностью до 100%, кроме редких случаев "калибровки батареи" – он делает это время от времени, несмотря на лимит.

Также он использовал оригинальный адаптер на 20 Вт, избегал перегрева и не ставил смартфон на зарядку во время игр или при высокой температуре.

Через год батарея показывала 93% максимальной емкости.

Через полтора года – уже 90%.

Через два года – 88% при более чем 600 циклах зарядки.

Таким образом, батарея действительно деградировала – но в пределах, которых можно было ожидать при бережной эксплуатации.

Но не все так идеально

С другой стороны, из-за ограничения до 80% заряда батареи в течение дня стало не хватать. Мужчина отметил, что к концу второго года iPhone часто требовал подзарядку ближе к вечеру – особенно при активном использовании камеры, навигации и соцсетей.

Для сравнения, другие iPhone, которые заряжались до 100%, через два года эксплуатации имели примерно 82–85% емкости, но при этом могли работать дольше между зарядками.

Стоит ли заряжать iPhone по советам Apple

По итогам двухлетнего эксперимента автор приходит к выводу: ограничение до 80% определенно помогает замедлить старение батареи, но жертвовать 20% емкости аккумулятора в обмен на обещание, что аккумулятор дольше проживет, не стоит.

"Функция оптимизированной зарядки действительно помогает, но лучше не бояться полной зарядки, когда это нужно – для поездок, съемки или просто спокойного дня без розетки," – подытожил автор ZDNet.

Редакторша MacRumors провела аналогичный эксперимент с 80-процентным лимита заряда и тоже считает, что для обычного пользователя особой пользы в этом нет.

