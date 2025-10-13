Можно ли действительно продлить срок службы батареи iPhone, если заряжать его "правильно", как советует Apple? Журналист ZDNet решил проверить это на практике и в течение двух лет заряжал свой iPhone 15 Pro Max строго по правилам.
Apple утверждает, что iPhone 15 и более новые модели могут "сохранить 80% своей первоначальной емкости при 1000 полных циклов зарядки в идеальных условиях". Компания рекомендует придерживаться правила "80-20:" не давать заряду падать ниже 20% и снимать с кабеля, когда индикатор достигает ~80%.
Как проходил эксперимент
Мужчина с первого дня активировал функцию ограничения зарядки до 80%, которую Apple добавила в iOS 17. Телефон никогда не заряжался полностью до 100%, кроме редких случаев "калибровки батареи" – он делает это время от времени, несмотря на лимит.
Также он использовал оригинальный адаптер на 20 Вт, избегал перегрева и не ставил смартфон на зарядку во время игр или при высокой температуре.
- Через год батарея показывала 93% максимальной емкости.
- Через полтора года – уже 90%.
- Через два года – 88% при более чем 600 циклах зарядки.
Таким образом, батарея действительно деградировала – но в пределах, которых можно было ожидать при бережной эксплуатации.
Но не все так идеально
С другой стороны, из-за ограничения до 80% заряда батареи в течение дня стало не хватать. Мужчина отметил, что к концу второго года iPhone часто требовал подзарядку ближе к вечеру – особенно при активном использовании камеры, навигации и соцсетей.
Для сравнения, другие iPhone, которые заряжались до 100%, через два года эксплуатации имели примерно 82–85% емкости, но при этом могли работать дольше между зарядками.
Стоит ли заряжать iPhone по советам Apple
По итогам двухлетнего эксперимента автор приходит к выводу: ограничение до 80% определенно помогает замедлить старение батареи, но жертвовать 20% емкости аккумулятора в обмен на обещание, что аккумулятор дольше проживет, не стоит.
"Функция оптимизированной зарядки действительно помогает, но лучше не бояться полной зарядки, когда это нужно – для поездок, съемки или просто спокойного дня без розетки," – подытожил автор ZDNet.
Редакторша MacRumors провела аналогичный эксперимент с 80-процентным лимита заряда и тоже считает, что для обычного пользователя особой пользы в этом нет.