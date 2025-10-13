Она отметила, что ее муж Виталий был идеальным для нее.

Заслуженная артистка Украины Светлана Билоножко призналась, что пока не видит рядом с собой мужчину, с которым могла бы построить отношения.

О смерти ее мужа - народного артиста Украины Виталия Билоножко - стало известно в январе 2024 года. В интервью Наталья Влащенко спросила у Светланы, допускаете ли певица, что в ее жизни может появиться другой человек. Она ответила так:

"Это я должна потерять голову. А у меня пока такого ощущения нет, чтобы я потеряла голову. Знаешь почему? Виталий у меня был такой... Как сказал мне один мужчина: "Света, я даже не представляю, какой рядом с тобой должен быть мужчина". Это он правильно сказал".

Певица отметила, что ее муж был для нее идеалом, поэтому сейчас она не видит перед собой никого. "Он был как и учитель мой, он мне подсказывал, он всегда перед сценой [говорил]: "Спину ровнее! Грудь вперед, голову выше и пошла, с любовью к людям!". Знаешь, и правильно, только так это и должно быть", - добавила Светлана.

Напомним, ранее Билоножко поделилась воспоминаниями о гастролях в Российской Федерации и впечатлениями от этого.

