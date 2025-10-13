В Украине отстаивают позицию, что не должно быть никакого табу в поставках Украине оружия.

Топ-дипломат Европейского Союза Кая Каллас высказалась относительно возможной продажи Украине крылатых ракет Tomahawk. В ЕС приветствуют привлечение всех инструментов, которые усиливают Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, о высокой представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сказала на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве.

В частности, у Каллас спросили, будет ли Евросоюз поддерживать и помогать возможной поставке американских ракет Tomahawk в Украину, если в конце концов будет согласовано такое решение.

Видео дня

"Мы приветствуем все инструменты, которые делают Украину сильнее, и Россию слабее", - подчеркнула Каллас.

В свою очередь, в этой связи Сибига добавил, что не должно быть никакого табу в поставках Украине оружия.

"Наши ответы на российские атаки должны быть зеркальными и дальнобойными", - подчеркнул Сибига.

Отдельно Каллас отметила, что в этом году ЕС предоставляет рекордные уровни военной поддержки для Украины.

По ее словам, санкции ЕС уже лишили Россию сотни миллиардов евро, которые могли быть использованы на финансирование войны. Каллас подчеркнула:

"Вскоре мы примем новые меры, направленные на российскую энергетику, финансовые и торговые доходы. Российская военная экономика уже слабая, и мы сделаем ее еще слабее. Инфляция превышает 20%, денежные резервы истощаются, а рост близок к нулю. Наверное время когда-то было на стороне России, но сейчас переходит на сторону Украины".

Также топ-дипломат ЕС сообщила, что ЕС уже мобилизовал 800 млн евро на поддержку Украины этой зимой.

"Мы работаем над дополнительными 100 млн евро на генераторы, укрытия и снаряжение для холодной погоды", - добавила Каллас.

Вместе с тем, она объявила о выделении первых 10 млн евро на учреждение Специального Трибунала по преступлению агрессии России.

Также топ-дипломат добавила, что ЕС предоставляет еще 6 млн на поддержку детей, которые были депортированы, и поддержку тех, кто выжил после сексуального насилия.

Ракеты "Томагавк" для Украины

Как сообщал УНИАН, окончательного решения от администрации президента США Дональда Трампа по поводу ракет Tomahawk не принимали. Президент Украины Владимир Зеленский поднимал этот вопрос во время встречи с Трампом. Ответа "нет" не звучало.

Как отмечал украинский лидер, не хочется, чтобы это решение о "Томагавках" затянулось. В Украине очень ожидают, что будет положительный ответ от Соединенных Штатов Америки.

Вас также могут заинтересовать новости: