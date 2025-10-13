Она напомнила, какую бешеную популярность та имела в стране.

Украинская певица Светлана Билоножко эмоционально высказалась о карьере Таисии Повалий, которая выбрала в этой войне сторону Российской Федерации.

В интервью Наталье Влащенко звезда вспомнила, как они с мужем стремились помочь молодой Повалий, однако в России та почувствовала "вкус" других денег. По мнению Билоножко, именно там певица потеряла совесть, если когда-то и имела ее:

"Она думает, что она будет все время в славе в России. Ничего подобного. Ее они тоже сгребут и уберут. Я не хочу этого, но все заканчивается когда-то. И она не молодеет. Она даже не представляет себе, какой она была героиней Украины, на каком пьедестале [стояла]. Если бы она осталась патриоткой Украины, если бы она уехала оттуда...".

Певица считает, что Повалий просто побоялась начать все с нуля в другой стране, хотя Украину и поддержали во всем мире. Теперь она не нужна ни дома, ни в России.

"Почему называют героев героями героями? Потому что они чем-то уступают, что-то оставляют, что-то отдают для других. Это очень важно. Но ты сохранишь себя, свою совесть, свою честь", - добавила она.

Напомним, ранее Повалий призналась, что сын уговаривал ее поддержать Украину, однако она отказалась это делать. После этого их отношения разрушились.

