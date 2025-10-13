Дональд Трамп в начале года ужесточил санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы.

Россия сместила США с позиции главного поставщика в Венесуэлу нефтепродукта - лигроина. Торговая политика Вашингтона подталкивает страны к более тесному сотрудничеству.

Издание Bloomberg пишет, что, по данным Kpler, с марта по октябрь поставки лигроина из США сократились до нуля, в то время как поставки из России за тот же период составили более 7 миллионов баррелей. Поставки, в размере 49 000 баррелей в день в августе и 69 000 баррелей в день в сентябре, - первая волна поставок лигроина из Москвы в Каракас за почти шесть лет.

Венесуэла нуждается в лигроине – нефтепродукте, который можно использовать, чтобы разбавить сверхтяжелую нефть для ее транспортировки по трубопроводам для экспорта в такие страны, как Китай.

Южноамериканская страна начала искать нового поставщика лигроина после того, как президент США Дональд Трамп в начале этого года ужесточил санкции в отношении ее нефтяного сектора, отозвав лицензию энергетическим компаниям, включая Chevron Corp.

Данное решение американского президента положило конец примерно 18-месячному периоду, в течение которого США были практически единственным поставщиком лигроина в Венесуэлу, что обеспечивало американским НПЗ удобный рынок сбыта излишков.

Венесуэла обратилась к Китаю с просьбой помочь восполнить этот пробел, но безуспешно. Ранее Каракас обращался за этим продуктом к Ирану, который также находится под жесткими санкциями. Однако российский лигроин более качественный и, вероятно, более дешевый, чем иранский конденсат.

Для России эта сделка также выгодна, потому что позволяет Москве сбывать излишки нефтепродукта после потери доступа к европейским рынкам из-за санкций.

Тайвань стал крупнейшим импортером российского лигроина в мире, несмотря на то, что он считает себя союзником Украины. В первой половине этого года остров импортировал сырых нефтепродуктов из России на сумму 1,3 млрд долларов, несмотря на присоединение к санкциям против Москвы,

В общем среднемесячный импорт российского лигроина на остров вырос почти в шесть раз с 2022 года. По сравнению с первой половиной 2024 года, импорт нефтепродукта на Тайвань только в этом году вырос на 44%.

