'Томагавки' рассматриваются как стратегический политический козырь в руках Украины, - Рыженко

В контексте войны России против Украины ракеты Tomahawk рассматриваются как "стратегический политический козырь в руках Украины".

Об этом в эфире "Киев 24" сказал Андрей Рыженко, капитан 1-го ранга запаса Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Говоря о ракетах "Томагавк", он отметил, что в контексте войны России против Украины они рассматриваются как "стратегический политический козырь в руках Украины".

"Сейчас встал вопрос о передаче небольшого количества, я думаю, это десятки единиц, Украине. Россияне очень этой ракеты пугаются", - сказал Рыженко.

Относительно того, когда эти ракеты могут быть переданы нам, эксперт высказал мнение, что конкретно о поставках этих ракет "мы узнаем тогда, когда они попадут в цель на территории Российской Федерации".

Рыженко также дал совет украинским производителям - говорить о продукции тогда, когда она попадет в цель. "Потому что мы начинаем что-то делать, какая-то хорошая идея, мы ее вытаскиваем в медиа, рассказываем, как это хорошо. Это, кстати, такая очень серьезно больная у ракеты "Фламинго", - отметил он.

Эксперт добавил, что эта ракета "может что-то сделать", впрочем "после войны нам надо что-то такое как Tomahawk, потому что это технологическая ракета". "Тогда, когда "Томагавки" поразят цели на территории России, я думаю, тогда будет время для того, чтобы об этом сказать, что они в Украине", - сказал Рыженко.

Получит ли Украина Tomahawk - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что может одобрить передачу дальнобойных крылатых ракет Tomahawk Украине, если Россия продолжит войну.

В то же время заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев занервничал из-за заявлений Трампа о вероятности поставок Украине "Томагавков". Он, в частности отметил, что поставки этих ракет "может закончиться плохо для всех".

