В Киеве состоялся юбилейный 15-й Киевский марафон Несокрушимости-2025

В нем приняли участие 13508 человек. На помощь ВСУ было собрано более двух миллионов гривен.

В Киеве 11-12 октября состоялся юбилейный 15-й Киевский марафон Несокрушимости 2025 от Run Ukraine.

Мероприятие объединило 13508 участников, из них 12402 вышли на старты в центре Киева, на Трухановом острове. Среди участников - сотни военных и ветераны на протезах, а также бегуны из 45 стран мира, среди которых представители Великобритании, Франции, Чехии, Норвегии, Польши, Германии, США, Испании.

Генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Черницкий, который сейчас служит в рядах Вооруженных Сил Украины, рассказал, как 15 лет назад все начиналось.

"Киевский марафон Несокрушимости - это то, что мы делаем вместе: каждый достигает своей цели, и все мы достигаем общей цели. Сегодня цель у нас одна - поддержка Вооруженных Сил Украины, поддержка всех, кто борется сегодня на фронте. Спасибо всем за эти 15 лет вместе. Сегодня эта история продолжается", - прокомментировал Дмитрий Черницкий.

В рамках Киевского марафона Несокрушимости 2025 состоялся Чемпионат Украины по марафонскому бегу среди взрослых и молодежи, который прошел под эгидой Федерации легкой атлетики Украины. Событие Run Ukraine принимало Чемпионат Украины по марафону впервые за 15 лет.

В основной день мероприятия, 12 октября, на старт вышли 50 ветеранов российско-украинской войны и действующие военнослужащие, которые получили тяжелые ранения на фронте, они преодолели символические 100 метров в рамках дистанции "Сделай Next Step".

Еще одним героем события стал Владислав Блажчук, ветеран войны и выпускник центра реабилитации Superhumans, который впервые после ранения преодолел дистанцию 42 км.

Несмотря на воздушные тревоги в Киеве, главный марафон страны состоялся и выполнил свою главную задачу: на данный момент мероприятие уже собрало и передало более 2.5 миллиона гривен на большие дроны для Сил Специальных Операций (ССО): 2 005 468 гривен из регистрационных взносов и еще 552 тысячи гривен донатов на конверт.

"Мы или на фронте, или для фронта. Друзья, это ваш результат, мы просто помогли его аккумулировать. Мы собрали на расчетном счете более 2 миллионов гривен, чтобы мертвой русни было больше", - прокомментировал организационный директор Run Ukraine Иван Третьяков .

Также 12 октября завершился Бигосбор.Жара от Run Ukraine, который собрал 9 миллионов гривен на благотворительность.

Победителями мероприятия на основной дистанции, 42,195 км, в абсолюте стали Максим Аненко, который финишировал со временем 2:21:17 и Иванна Мельник с результатом 2:49:31.

"Сегодня отличная погода для марафона, 10 градусов - максимально комфортно. Во время забега не работал gps и было не понятно, в каком темпе мы бежим. Поэтому мы начали быстрее запланированного. После 30 км уже немного "накрыло". Но трасса хорошая, красивая, достаточно быстрая, хотя мы и забегали на два моста, были подъемы, но бежать быстро можно. Мне удалось выполнить план и выбежать на мастера спорта", - прокомментировал победу Максим.

Среди женщин на марафонской дистанции победила Иванна Мельник, которая с первых километров захватила лидерство.

Кроме основной дистанции в 42,195 км, в рамках Киевского марафона также были проведены соревнования по бегу на другие дистанции: 21 км, 10 км, эстафета, Ветеранская десятка, 5 км, 1,6 км и детские старты.

Победители дистанции 42.195 км в абсолюте:

Мужчины:

АНЕНКО Максим - 2:21:17

СКУРИДИН Роман - 2:23:57

СИРУК Дмитрий - 2:24:28

Женщины:

МЕЛЬНИК Иванна - 2:49:31

ПОПОЛЬ Екатерина - 2:59:05

ПИТИРИМОВА Елена - 3:01:37

Победители дистанции 21.097 км в абсолюте:

Мужчины:

КАЗБАН Артем - 1:09:53

DAVYDENKO Mykola - 1:10:20

ЖУРЕНОК Артур - 1:11:35

Женщины:

ШУСТОВА Анна - 1:17:11

КОВАЛЕНКО Алина - 1:20:36

ТИМОШЕНКО Алена - 1:23:46

Все участники мероприятия, которые преодолели свою дистанцию в пределах временного лимита, получили символические медали, выполненные в форме треугольника - части большого орнамента, символизирующего Несокрушимость украинцев. Эта медаль символизирует стойкость украинцев и украшена Узором Несокрушимости, который создают бегуны на трассе.

Кроме того, Киевский марафон Несокрушимости 2025 стал завершающим этапом Лиги Несокрушимости 2025 от Run Ukraine, которая в этом году объединила три масштабных беговых события - VUSO Десятку Несокрушимости. Киев, Киевский полумарафон Несокрушимости 2025 и ПриватБанк Киевский марафон Несокрушимости 2025. Участники, которые приняли участие во всех трех стартах (на дистанциях от 5 км) получили четвертую медаль финишера Лиги Несокрушимости 2025 на финише Киевского марафона Несокрушимости 2025.

