Президент США признал, что Уиткофф, когда ехал на переговоры в Москву, мало знал о России, Путине и политике.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что его специальный представитель Стив Уиткофф, когда ехал на переговоры к российскому диктатору Владимиру Путину, мало знал о России, самом Путине и политике в целом. И встреча между ними вместо запланированных 20 минут длилась аж 5 часов. Об этом глава Белого дома сказал во время своего выступления в израильском Кнессете.

"Я организовал ему встречу с Путиным, думая, что она продлится 15-20 минут. Стив мало знал о России, Путине, политике. Его это не особо интересовало. Он прекрасно разбирался в недвижимости, но имел ту черту, которую я искал, а это редкость", - рассказал Трамп.

После, по словам президента США, он ждал окончания переговоров между Уиткоффом и Путиным, а они все продолжались.

"Я позвонил: "Стив уже закончил?". Прошло полчаса. "Нет, он еще там". Это было в Москве. Я спросил: "Как он там?". "Не знаю, он все еще внутри". Через час звоню: "Дайте Стива". "Он все еще с Путиным". Я удивился: "Ого, час - долгая встреча". Еще через час - он все еще там. Через три часа - все еще с Путиным. Через четыре часа появились новости, что он скоро выйдет. Вышел через пять", - вспомнил Трамп.

После того, как спецпредставитель вышел, по словам президента, он спросил Уиткоффа: "О чем вы, черт возьми, могли говорить пять часов?".

"Он ответил: "Много интересного. Мы обсуждали много интересных тем, в том числе цель визита". Но 5 часов - это слишком... Можно говорить определенное время и знать, чего добиваешься. Но это талант, это действительно талант", - добавил Трамп.

Также он еще раз похвастался, что останавливает войны и подчеркнул, что война в Газе стала восьмой, которую он остановил.

"Мы остановили восемь войн за восемь месяцев. Кстати, я уже считаю эту, если можно. Скажут: "Ого, как быстро!". Да, потому что вчера было семь, а сегодня уже восемь. Заложники дома!" – сказал президент США.

Кроме того, он прокомментировал изменение названия министерства обороны на министерство войны:

"Это означает изменение названия и наше отношение - что мы не собираемся вступать в войну. Но если вступим, то победим так, как никто никогда раньше не побеждал. Мы не будем политкорректными. Но нас там не будет, и я думаю, как вы уже говорили, мир через силу - вот в чем суть".

