Речь идет о раскладушке Xiaomi Mix Flip 3 и "народном" Xiaomi Civi 6.

Источники из Китая сообщают, что Xiaomi отменила разработку следующих поколений двух своих заметных серий смартфонов: Mix Flip и Civi. Причина –неудовлетворительные продажи текущих версий.

Как пишет GizmoChina, релиз обеих новинок планировался в 2026 году. Ранее Mix Flip 3 засвечивался в базе данных IMEI, подтверждая его существования. Сейчас же проект, по всей видимости, заморозили.

По данным источника, Mix Flip 2, второе поколение компактной раскладушки, не показал значительных результатов на рынке, несмотря на улучшенный механизм раскладывания и конкурентную цену. Аналогичная ситуация сложилась с Civi 5, который не смог завоевать долю в среднем сегменте.

Тем не менее, решение Xiaomi может оказаться временным. Компания уже пропускала поколения отдельных серий: например, после Mix Fold 4 не вышел Mix Fold 5. Зато, по слухам, в 2026 году нас ждет Xiaomi 17 Fold – следующий складной телефон в форме-факторе "книги".

Ранее в сети появилась информация о характеристиках камер Xiaomi 17 Ultra. Смартфон получит сразу пять сенсоров по 50 мегапикселей каждый –четыре на задней панели и один фронтальный.

Меж тем до конца 2025-го Xiaomi прекратит поддержку более 60 смартфонов. Многие из этих моделей получат HyperOS 2 на базе Android 14 как последнее крупное обновление.

