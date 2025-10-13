Истребители МиГ-31 могут дозаправляться в воздухе перед запуском баллистических ракет "Кинжал".

Российские носители "Кинжалов" Миг-31 теперь могут дозаправляться в воздухе перед запуском ракет, находясь вне зоны досягаемости систем раннего предупреждения Украины, и это повышает непредсказуемость российских воздушных атак.

Как пишет Kyiv Post, в субботу военный блогер OSINT Warfare опубликовал в сети X изображение, на котором, по всей видимости, запечатлен российский истребитель-бомбардировщик МиГ-31К/Л с баллистической ракетой Х-47М2 "Кинжал" на борту, заправляемый в воздухе самолетом-заправщиком Ил-78, предположительно где-то над территорией России.

"Военные обозреватели рассматривают это как изменение тактики, позволяющее истребителю наносить удары из глубины России, за пределами зоны действия украинских систем раннего предупреждения и воздушного наблюдения, что сокращает время, необходимое украинцам для укрытия или развертывания средств противовоздушной обороны. Использование дозаправки в воздухе увеличивает дальность полета и продолжительность нахождения в воздухе МиГ-31, позволяя ему дольше находиться в воздухе перед запуском ракет", - пишет издание.

Видео дня

Ранее западные СМИ уже указывали на то, что перехват баллистических ракет для Украины стал более сложным. В частности, сокращение времени предупреждения и способность ракет "Кинжал"/"Искандер" менять курс в полете снизили коэффициент перехвата систем Patriot до 6%.

Российские атаки на Украину

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские оккупанты увеличили количество примененных против Украины средств воздушного нападения в 1,3 раза. По его словам, общая эффективность украинской системы ПВО составляет 73%.

Как анализировал Forbes, Россия сменила тактику и перешла к меньшему количеству более масштабных скоординированных атак, сочетающих ракеты и дроны для преодоления украинской противовоздушной обороны.

Экономя ракеты в течение недель, а затем запуская их вместе с сотнями БпЛА, РФ перегружает украинскую ПВО, увеличивает вероятность успешных ударов, из-за чего Украина тратит ценные перехватывающие ракеты.

Вас также могут заинтересовать новости: