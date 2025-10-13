Все это ожидается уже ближайшей ночью.

В Украину возвращаются заморозки, а ближайшей ночью на севере страны еще и ожидается мокрый снег. Об опасности предупреждает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, "минус" ожидается как минимум две ближайшие ночи.

"Ночью 14 и 15 октября в южных, центральных, восточных и Сумской областях заморозки на поверхности почвы 0...-3°", - говорится в прогнозе.

Из-за этого синоптики объявили І уровень опасности, желтый.

Погода 14 октября

По данным синоптиков, во вторник в Украине будет облачно с прояснениями.

Ночью без осадков, лишь в северной части пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Днем в Украине, кроме юго-востока, также местами пройдут небольшие дожди.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +1°...+6°, в южных, центральных, восточных и Сумской областях заморозки на поверхности почвы 0°...-3°. Днем ожидается лишь +5°...+10°, на юге и юго-востоке страны немного теплее, +9°...+14°.

В Карпатах ночью без осадков, а днем пройдет небольшой мокрый снег. Температура ночью 0...-5°, днем +1...+5° тепла.

На Киевщине 14 октября будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Днем местами пройдет небольшой дождь.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 5-10°; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 7-9°.

