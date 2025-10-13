Исследователи из Сербии поразили своими выводами.

Далеко не все люди обожают животных - обнимать собак и кошек, жалеть их и даже заводить дома готов не каждый человек. Есть те, кто относятся к питомцам нейтрально, но в некоторых случаях такие индивидуумы опасны для общества.

Что говорит о человеке его отношение к животным - мнение ученых

Сербские ученые попытались разобраться, почему некоторые люди не любят домашних животных и как такое отношение сказывается на их характере - об этом пишет Daily Mail. Они провели исследование, в рамках которого попросили 369 участников заполнить анкеты и ответить на вопросы, касающиеся отношения к "братьям нашим меньшим".

Результаты показали, что люди, которые не любят домашних животных, склонны проявлять признаки психопатии. Они могут быть импульсивными, патологически лживыми и обладать "поверхностным обаянием". Такие личности, чаще других, унижают животных и причиняют им боль. Ученые также выяснили, Как называются люди, которые не любят животных и намеренно вредит им. Они считают, что ненавистники животных получают удовольствие, когда другой организм страдает. Такая реакция свойственна настоящим садистам.

Исследователи из Белградского университета убеждены, характер человека по любви к животным можно определить очень быстро - если у испытуемого обнаружены признаки психопатии, значит, он уверен, что животные менее достойные существа, чем люди. Более того, и людей за людей садисты не считают - часто они занимаются домашним насилием и по отношению к своей семье.

Современные медицинские термины позволяют довольно точно описать ситуацию, если человек не любит животных - психология называет такой метод "Темная тетрада". Это набор негативных качеств, разделенных на подгруппы:

Макиавеллизм - манипуляции и эксплуатация других людей в своих целях, циничное пренебрежение к морали, сосредоточенность на личных интересах и обмане.

- манипуляции и эксплуатация других людей в своих целях, циничное пренебрежение к морали, сосредоточенность на личных интересах и обмане. Нарциссизм - мания величия, гордыня, эгоизм, отсутствие эмпатии.

- мания величия, гордыня, эгоизм, отсутствие эмпатии. Психопатия - антисоциальное поведение, импульсивность, эгоизм, бессердечие, безжалостность.

- антисоциальное поведение, импульсивность, эгоизм, бессердечие, безжалостность. Садизм - проявление жестокости по отношению к другим ради удовольствия или доминирования, причинение боли, страданий и унижения.

Интересно, что изучив ответы испытуемых, ученые выявили закономерность - уничижительное отношение к животным у некоторых участников опроса было связано с "видовым неравенством". Это убеждение, которое гласит, что человек - во всех смыслах существо превосходящее, а значит, животные не могут страдать, их можно эксплуатировать в своих целях, не задумываясь о чувствах, желаниях и потребностях. Отдельное, второе исследование с участием 234 человек, подтвердило эти наблюдения - люди с явными признаками психопатии ставят себя выше животных на иерархической лестнице, соответственно, никакой моральной и эмоциональной ценности эти "низшие" создания не представляют.

