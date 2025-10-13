После затяжного тупика Киев делает ставку на дальние удары ракетами и дронами по нефтеперерабатывающим заводам, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров.

Движение на передовой в Украине фактически зашло в кровавый тупик, а мирные переговоры с участием администрации Дональда Трампа остановились после отказа России от перемирия в августе. Украинские чиновники взамен объявили о стратегии завершения войны: усилить удары вглубь российской территории - по нефтеперерабатывающим заводам, промышленным объектам, портам и железнодорожной инфраструктуре - чтобы нанести ощутимый экономический и психологический ущерб Кремлю, пишет The New York Times.

Киев уже уничтожил ряд нефтяных заводов, фабрик, портов и железнодорожных узлов и теперь, по словам украинских властей, имеет арсенал, позволяющий поражать большую часть западной России - региона, где сосредоточена значительная часть нефтеперерабатывающей промышленности.

Кроме старых средств, украинская сторона анонсировала новое оружие под названием "Фламинго", которое называют способным достигать даже промышленного сердца России в Уральских горах.

Почему именно нефтепереработка?

Нефтеперерабатывающие заводы - ценные цели: удары по ним наносят как экономический ущерб, так и моральное давление. В регионах после таких атак фиксируют дефицит топлива и очереди на заправках. Пожары на НПЗ видны за километры, что усиливает впечатление "войны на собственной территории".

Украинские чиновники подчеркивают, что цель - не гражданские жители, а объекты, связанные с ведением войны. В то же время отдельные украинские лидеры высказывали мнение о необходимости поражать и объекты, связанные с войной, в самой Москве, чтобы изменить мышление Кремля.

Риски

В типичном ходе обстрелов россияне выпускают в сторону Украины значительно больше ракет и дронов, чем Украина направляет на РФ. Но украинская идея такова: если урон и хаос удастся нарастить до достаточного уровня, можно договориться о взаимном прекращении атак - "ты - прекратишь, мы - прекратим". Вопрос в том, выдержит ли эта стратегия внешнее и внутреннее давление, и не приведет ли она к эскалации, что подорвет дипломатические шансы.

Реакция Трампа

Киев стремится продемонстрировать США - и в частности администрации Дональда Трампа - свою готовность соответствовать условиям мирных переговоров, в том числе для будущих экономических соглашений. Издание пишет:

"Киев представил удары по России как помощь мирной инициативе Трампа, стремясь показать, что Украина имеет достаточную огневую мощь, чтобы заставить Москву дважды подумать, прежде чем продолжать борьбу".

Сам Дональд Трамп поддержал такие удары: в августе он написал в соцсетях, что "очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не нападая на страну-захватчика", и критиковал администрацию Байдена за ограничение возможностей Украины применять американские дальнобойные ракеты для ударов по России.

Удары Украины по нефтяной отрасли РФ

Как сообщал УНИАН, Украна наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам, нефтехранилищам, железнодорожным узлам и портовой инфраструктуре, обслуживающей топливную логистику России. Для этого используются ракеты большой и средней дальности, ударные беспилотники и новые средства поражения.

Удары по НПЗ вызывают масштабные пожары и видимые разрушения. В ряде регионов уже фиксируют очереди за бензином и перебои с поставками. По меньшей мере в 57 регионах России есть перебои с поставками бензина. Часть автозаправок прекращает работу, стоимость топлива растет, а власти страны-оккупанта уже объявили о запрете экспорта нефтепродуктов до конца года.

