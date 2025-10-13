Плохая погода может помогать РФ использовать технику, но может и мешать, говорит Иван Ступак.

С января 2025 года использование россиянами техники на фронте регулярно уменьшалось, рассказал в эфире "Radio NV" бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак, сравнивая российские атаки 2022 и 2025 годов.

"И вот был такой вопрос - а где они все? Или техника закончилась, нечего восстанавливать. Или они это восстанавливают, и где-то накапливают для дальнейших целей... Но российские военкоры, они все как один признают, что использование техники на фронтах, является нецелесообразным, неактуальным и несвоевременным, потому что на расстоянии 10-12 км украинские операторы БПЛА, могут увидеть танк, атаковать и он превратится в горящий мангал", - говорит Ступак.

Эксперт добавил, что сейчас бронированная техника даже не успевает доехать до позиций и осуществить хотя бы один выстрел.

"Эффективность танков, тяжелой техники, как по мне, близка к нулю. Хотя на отдельных участках фронта, там где есть возможность быстро доехать и нет украинских операторов БПЛА, тогда, конечно, там преимущество есть существенное", - добавил Ступак.

В то же время он прокомментировал информацию о том, что россияне увеличивают использование техники на фоне ухудшения погодных условий на линии соприкосновения. По его словам, это может работать как в пользу РФ, так и наоборот мешать им.

"Чем хуже погода в воздухе, туман или дожди, тем труднее украинским операторам БПЛА искать эту технику. Но с абсолютно другой стороны проходимость этой техники абсолютно точно так же уменьшается и она там застревает", - пояснил Ступак.

Как писал УНЫАН, OSINT-аналитик Jompy проанализировал спутниковые снимки с российских военных складов и пришел к выводу, что в РФ на складах осталось около 19% от довоенного количества, 16% от начальных остатков БМП и 39% артиллерийских установок.

В то же время эксперт Павел Нарожный отметил, что сейчас РФ забрала со своих складов около 60% от всей техники, которая была у них до начала полномасштабного вторжения. По его словам, речь идет о новых образцах, тогда как на складах оставили "неподъемные гробы".

