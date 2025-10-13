Премия присуждена "за объяснение экономического роста, обусловленного инновациями".

Объявлены лауреаты Нобелевской премии в области экономики за 2025 год. Она будет разделена на две части между тремя учеными.

Как сообщает Нобелевский комитет, премия присуждена Джоэлю Мокиру, Филиппу Агиону и Питеру Ховитту "за объяснение экономического роста, обусловленного инновациями".

При этом одна половина присуждена Джоэлю Мокиру из Северо-Западного университета Эванстона (США) "за определение предпосылок устойчивого роста благодаря техническому прогрессу".

Видео дня

А вторую половину разделят между собой Филипп Агион из Collège de France и INSEAD и Лондонской школы экономики и политических наук, и Питер Ховитт из Университета Брауна (США) "за теорию устойчивого роста через творческое разрушение".

"В течение последних двух веков, впервые в истории, мир наблюдал устойчивый экономический рост. Это вывело огромное количество людей из бедности и заложило основу нашего процветания. Нынешние лауреаты по экономическим наукам Джоэль Мокир, Филипп Агион и Питер Ховитт объясняют, как инновации обеспечивают толчок для дальнейшего прогресса", - говорится в заявлении комитета.

Нобелевская премия - 2025

Напомним, лауреатом Нобелевской премии мира в этом году стала венесуэльская оппозиционная политическая деятельница, лидер демократических сил Мария Корина Мачадо.

В то же время президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что заслуживает эту премию, как никто другой. В частности, он заявлял, что для США будет "большим оскорблением", если он не получит Нобелевскую премию мира за свою дипломатическую деятельность.

Вас также могут заинтересовать новости: