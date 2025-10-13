РФ боится потерять преимущество в воздухе на фронте, считает Анатолий Храпчинский.

Силы обороны Украины наносят системные результативные удары по территории РФ, используя слабость российской ПВО. Такое мнение в эфире "Radio NV" озвучил Анатолий Храпчинский, заместитель директора компании-производителя средств РЭБ, авиационный эксперт.

"Если, например, на территории Российской Федерации мы поразили дважды там какие-то НПЗ, это указывает на проблему с имеющимися системами противовоздушной обороны. И здесь понятно, почему. Потому что враг пытается стянуть всю противовоздушную оборону в пределах Московской, Ленинградской области и на временно оккупированную территорию Украины", - сказал Храпчинский.

Он отметил также увеличение результативности украинских ударов по территории временно оккупированного Крыма. По его словам, если там Силам обороны Украины удается несколько раз попадать в один и тот же объект, то это свидетельствует о недостатке средств ПВО у россиян.

"Скорее всего враг больше подтягивает под линию боевого соприкосновения, потому что боится потерять паритет в воздушном пространстве. Потому что все же появление F-16 дало свой весомый аргумент. И это может быть ключевым вопросом, почему враг не может распределить качественно системы противовоздушной обороны", - добавил Храпчинский.

Удары по РФ: важные новости

В ночь на 13 октября Силы обороны Украины нанесли очередной удар по ряду объектов на территории временно оккупированного Крыма. В частности дроны СБУ попали в Феодосийский морской нефтяной терминал, повредив по меньшей мере 5 резервуаров. Также были поражены две подстанции РФ на территории Крыма.

Между тем Bloomberg пишет, что на фоне ударов Сил обороны Украины по НПЗ, Кремль планирует увеличить государственное субсидирование таких компаний. Отмечается, что таким образом Путин хочет поощрить российских производителей топлива продолжить поставки на внутренний рынок.

