Начало отопительного сезона и в дальнейшем будет зависеть от погодных условий.

Министерство энергетики предоставило разъяснения относительно старта отопительного сезона в Украине. Как сообщили в ведомстве, дата подачи тепла в дома украинцев не сдвигается и будет и в дальнейшем зависеть от температуры воздуха.

"Отопительный сезон в Украине начнется планируемо. Правительство приняло все соответствующие постановления, чтобы обеспечить условия для этого", - отметили в министерстве.

Ранее ряд украинских СМИ со ссылкой на постановление Кабмина от 8 октября сообщили, что в Украине изменили сроки отопительного сезона. Якобы сроки подачи тепла в бюджетные учреждения и жилые дома сдвигаются на период с 1 ноября 2025 года до 31 марта 2026 года, тогда как предполагались сроки с 15 октября по 15 апреля.

Вместе с тем, как пояснили в Минэнерго, указанные в постановлении сроки касаются возложения специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа, то есть поставки газа для отопления жилых домов по фиксированной цене (7420 гривень за 1000 кубометров).

"Постановление правительства о возложении специальных обязанностей (ПСО) на рынке газа, где указана дата 1 ноября 2025 года, не имеет никакого отношения к фактическому запуску отопления в домах. Условия ПСО предусматривают продолжение фиксации цен на природный газ для населения после 31 октября 2025 года до 31 марта 2026 года (они условно названы "отопительный период"). Это чисто техническая терминология для верного определения условий в периодов поставки природного газа", - добавили в ведомстве.

Следует отметить, что дату начала подачи тепла в дома украинцев устанавливает местная власть, в зависимости от температурных показателей.

"Напоминаем, что решение о начале и окончании отопительного периода принимают органы местного самоуправления самостоятельно. Тепло дают с учетом среднесуточной температуры региона, если она держится ниже +8℃ более 3 суток", - подытожили в Минэнерго.

Отопительный сезон 2025 - главные новости

На фоне ударов россиян по энергетическим объектам в нескольких городах предупредили о сложном отопительном сезоне. В частности, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сказал, что зимой могут отключать свет и газ. Глава города не исключил отключение газа для нескольких микрорайонов.

Со своей стороны первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, экс-министр жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко заявил, что на фоне российских ударов по энергетике старт отопительного сезона будут пытаться максимально отсрочить.

Тем временем во Львове уже отложили начало отопительного сезона на несколько недель. Мэр города Андрей Садовый призвал львовян обеспечить себя альтернативными источниками тепла и помочь тем, кто не справится самостоятельно.

В то же время 2 октября мэр Киева Виталий Кличко объявил о начале отопительного сезона для больниц и детских садов с 3 октября. По его словам, начало отопительного сезона для жилого фонда будет зависеть от температуры воздуха.

