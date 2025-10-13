Он заявил, что нужен более стратегический и долгосрочный способ, который подходит для защиты больших территорий страны.

Дальние ударные беспилотники наводятся на цель с помощью системы спутниковой навигации. Из-за этого и Украина, и противник подавляют спутниковую навигацию на своей территории.

"Есть координаты цели и есть координаты БПЛА. БПЛА строит маршрут к цели. Если данных от спутниковой системы нет, то цель не будет поражена. БПЛА просто не понимает, где он находится и куда ему лететь", – пояснил специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов на своей странице в Facebook.

При этом он заметил, что есть и контрмеры, призванные бороться с подавлением спутниковых сигналов. На ударные дроны устанавливают специальные "CRPA антенны", которые могут отличить сигнал спутника от сигнала РЭБ и вырезать помехи от РЭБ.

"Условно чем больше в антенне элементов, тем больше источников РЭБ она может преодолеть. В начале войны их было на Шахедах 4, потом стало 8, потом 12, а сейчас 16. Также для усиления противодействия РЭБ, антенны могут работать на разных спутниковых диапазонах и обрабатывать различные группировки спутников", – пояснил он.

Специалист добавил, что также все дроны являются "умными" и имеют инерционные системы. Поэтому когда теряется сигнал от спутника, дрон продолжает полет, держа последнюю принятую со спутника высоту и последнее направление полета. Высота держится по барометру, а направление – по компасу:

"То есть Шахед летит и ждет, когда хоть на мгновение снова появится сигнал от спутников. Сигнал появился – Шахед сделал пересчет курса".

Какие варианты подавления системы навигации дронов существуют

"Флеш" говорит, что в военных ведомствах годами ведутся дискуссии о том, как лучше и правильнее подавлять системы навигации на беспилотниках. Опыт Украины в этих вопросах является конфиденциальной темой, отметил специалист.

"Но не стоит строить иллюзий, в РФ больше ученых, НИИ и предприятий, которые работают над темой спутниковой навигации и противодействия ей", – сказал он.

Вариантов подавления может быть два, пояснил "Флеш". Первый заключается в создании большой сети по всей стране точек РЭБ, то есть дроны постоянно находятся в зоне подавления и не могут найти сигналы со спутника.

Но у этого решения есть и недостаток: необходимость постоянного наращивания точек РЭБ вслед за увеличением количества элементов на CRPA антеннах.

"То есть рано или поздно плотность сетки точек РЭБ будет такова, что антенны РЭБ придется ставить чуть ли не в каждом доме. При этом увеличивать элементы в антенне проще, чем строить плотную сеть помех", – говорит Бескрестнов.

Второй вариант специалист описал фразой "Сила есть, ума не надо". По его словам, какими бы характеристиками не обладали СRPA антенны, их всегда можно победить большой мощностью сигнала.

"Например, источник РЭБ 100 ватт и направленная антенна с усилением, которая смотрит прямо на Шахед. Или несколько таких мощных источников. В описании СRPA всегда можно найти эти характеристики. Насколько антенна сопротивляется помехе. Например, подавление нескольких помех на 50 дБ или только одной на 80 дБ", – пояснил он.

Но в этом случае тоже есть недостаток: что делать, когда "Шахеды" летят со всех сторон сразу и много. Как подавлять вражеские дроны со всех сторон?

Подводя итоги, "Флеш" заявил, что нужен более стратегический и долгосрочный способ, который подходит для защиты больших территорий страны. Второй способ, по его словам, более быстрый. Он подходит для защиты объектов критической инфраструктуры.

"Я принципиально не буду называть средства РЭБ, которые относятся к первому и второму варианту, чтобы не рекламировать и не лоббировать каких-либо производителей. И самое главное, что хочу сказать. Рано или поздно противник закроет РЭБом по 1 и 2 варианту всю свою территорию (некоторые участки уже закрыты наглухо). И полет дипстрайков по спутниковой навигации станет невозможным. Поэтому надо уже сейчас разрабатывать и внедрять навигацию, основанную на других принципах", – констатировал Сергей Бескрестнов.

